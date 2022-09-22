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Эксперт заявил, что референдумы в ЛДНР и Херсоне развяжут России руки

Сегодня, 07:49
Фото: vk.com/moyuchastok72
В Общественных палатах Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) предложили как можно быстрее провести референдумы по вопросу присоединения к Российской Федерации.

По мнению представителей ОП ЛДНР, вопрос вхождения в состав России является первоочередным, пишет Pravda.Ru..

Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что настало время  стереть несуществующую границу между государствами. А руководитель палаты ЛНР Алексей Карякин пояснил, что люди ждут стабильности и безопасности, считая, что присоединение республики к России станет “справедливым итогом последних лет”.

Данную инициативу поддержал и замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, который сообщил, что ему поступает большое количество обращений от местных жителей, которые просят провести референдум как можно скорее. 

С проведением голосования властям ЛДНР обещают помочь Крым и Севастополь, которые в 2014 году сами прошли через эту процедуру. По словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, чем раньше республики присоединятся в России, тем лучше, ведь люди ждали этого больше восьми лет. А  председатель крымского парламента Владимир Константинов.сообщил, что готов оказать любую помощь, включая методическую и организационную, а также “поделиться кадрами” и напечатать бюллетени. 

В свою очередь политолог и редактор Андрей Гусий пояснил, что после присоединения регионов к России военное вторжение на эти территории будет отражено, в том числе ядерным оружием — именно так можно обеспечить безопасность не только этих, но и других приграничных областей, которые атакует ВСУ. В противном случае будут продолжаться атаки и гибель мирных граждан, так как ракеты режима Зеленского давно не видят границ, подчеркнул эксперт.

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