В свою очередь политолог и редактор Андрей Гусий пояснил, что после присоединения регионов к России военное вторжение на эти территории будет отражено, в том числе ядерным оружием — именно так можно обеспечить безопасность не только этих, но и других приграничных областей, которые атакует ВСУ. В противном случае будут продолжаться атаки и гибель мирных граждан, так как ракеты режима Зеленского давно не видят границ, подчеркнул эксперт.