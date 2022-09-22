По мнению представителей ОП ЛДНР, вопрос вхождения в состав России является первоочередным, пишет Pravda.Ru..
Глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман заявил, что настало время стереть несуществующую границу между государствами. А руководитель палаты ЛНР Алексей Карякин пояснил, что люди ждут стабильности и безопасности, считая, что присоединение республики к России станет “справедливым итогом последних лет”.
Данную инициативу поддержал и замруководителя администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов, который сообщил, что ему поступает большое количество обращений от местных жителей, которые просят провести референдум как можно скорее.
С проведением голосования властям ЛДНР обещают помочь Крым и Севастополь, которые в 2014 году сами прошли через эту процедуру. По словам губернатора Севастополя Михаила Развозжаева, чем раньше республики присоединятся в России, тем лучше, ведь люди ждали этого больше восьми лет. А председатель крымского парламента Владимир Константинов.сообщил, что готов оказать любую помощь, включая методическую и организационную, а также “поделиться кадрами” и напечатать бюллетени.
В свою очередь политолог и редактор Андрей Гусий пояснил, что после присоединения регионов к России военное вторжение на эти территории будет отражено, в том числе ядерным оружием — именно так можно обеспечить безопасность не только этих, но и других приграничных областей, которые атакует ВСУ. В противном случае будут продолжаться атаки и гибель мирных граждан, так как ракеты режима Зеленского давно не видят границ, подчеркнул эксперт.