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Эксперт: Мобилизация поможет завершить задачи в ходе СВО

Сегодня, 07:59
Фото: 1MI
Военный эксперт, историк, директор музея ПВО Юрий Кнутов рассказал журналистам, что объявленная в России частичная мобилизация подразумевает призыв военнообязанных граждан, имеющих военно-учетные специальности.

Он пояснил, что это поможет завершить задачи в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине. 

По его словам, многие из находящихся в запасе граждан ранее проходили военные сборы и знают, как вести себя во время боевых действий, пишет Pravda.Ru.

Кроме того, Кнутов отметил, что под призыв в первую очередь попадают люди, специальности которых востребованы — артиллеристы, минометчики, пехотинцы. Он пояснил, что основной целью СВО является полное освобождение Донбасса, однако при этом нельзя исключать создания буферных зон вдоль Белгородской и Курской областей.

Возможно, будет еще поставлена задача освободить Новороссию —  Харьковскую и Полтавскую области, Запорожье, Днепропетровск, Николаев и Одессу, но это уже отдельный этап, резюмировал Юрий Кнутов.

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