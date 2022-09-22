Эксперт: Мобилизация поможет завершить задачи в ходе СВО

Он пояснил, что это поможет завершить задачи в ходе специальной военной операции (СВО) на Украине.
По его словам, многие из находящихся в запасе граждан ранее проходили военные сборы и знают, как вести себя во время боевых действий, пишет Pravda.Ru.
Кроме того, Кнутов отметил, что под призыв в первую очередь попадают люди, специальности которых востребованы — артиллеристы, минометчики, пехотинцы. Он пояснил, что основной целью СВО является полное освобождение Донбасса, однако при этом нельзя исключать создания буферных зон вдоль Белгородской и Курской областей.
Возможно, будет еще поставлена задача освободить Новороссию — Харьковскую и Полтавскую области, Запорожье, Днепропетровск, Николаев и Одессу, но это уже отдельный этап, резюмировал Юрий Кнутов.