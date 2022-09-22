Эксперт: Мобилизация поможет завершить задачи в ходе СВО

Кроме того, Кнутов отметил, что под призыв в первую очередь попадают люди, специальности которых востребованы — артиллеристы, минометчики, пехотинцы. Он пояснил, что основной целью СВО является полное освобождение Донбасса, однако при этом нельзя исключать создания буферных зон вдоль Белгородской и Курской областей.