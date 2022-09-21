По словам Шойгу, мобилизация коснется тех, кто отслужил в армии и был уволен в запас; тех, кто имеет боевой опыт и военную специальность. Предполагается, что мобилизация затронет 300 тыс резервистов - это 1.1% от объема всеобщей мобилизации.