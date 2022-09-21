Министр обороны России Сергей Шойгу подробнее объяснил, как будет идти частичная мобилизация, о которой объявил президент России Владимир Путин.
По словам Шойгу, мобилизация коснется тех, кто отслужил в армии и был уволен в запас; тех, кто имеет боевой опыт и военную специальность. Предполагается, что мобилизация затронет 300 тыс резервистов - это 1.1% от объема всеобщей мобилизации.
"Ни о какой мобилизации и призывах студентов вузов речи не идет. Те, кто служит по призыву, тоже не попадают под мобилизацию. Остальные пройдут подготовку или переподготовку, пройдет слаживание экипажей, команд, отделений, взводов. Только после этого они пойдут выполнять те задачи, которые им предписаны", - сообщил министр обороны Сергей Шойгу.