Политолог рассказал, ждать ли ввода всеобщей мобилизации в стране

Он отметил, что в течение двух-трех недель республики Донбасса и ряд областей Украины планируют провести референдумы по вопросу присоединения к Российской Федерации. Эксперт пояснил, что законодательство, которое разрабатывается в настоящий момент, будет распространяться не только на Россию, но и на эти области бывшей Украины. И тогда можно будет при необходимости концентрировать силы, подчеркнул Козырев. Об этом пишет Pravda.Ru.