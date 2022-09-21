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Политолог рассказал, ждать ли ввода всеобщей мобилизации в стране

Вчера, 07:16
Фото: mil.ru
Доктор социологических наук, профессор кафедры политической социологии Геннадий Козырев прокомментировал внесение в Уголовный кодекс РФ ряда поправок в связи с добавлением понятий «мобилизация», «военное положение», «военное время» и «вооруженный конфликт».

Он отметил, что в течение двух-трех недель республики Донбасса и ряд областей Украины планируют провести референдумы по вопросу присоединения к Российской Федерации. Эксперт пояснил, что законодательство, которое разрабатывается в настоящий момент, будет распространяться не только на Россию, но и на эти области бывшей Украины. И тогда можно будет при необходимости концентрировать силы, подчеркнул Козырев. Об этом пишет Pravda.Ru.

Политолог также заявил, что ситуация на фронтах складывается непростая, в связи с чем президент РФ Владимир Путин на днях провел заседание с членами Совета Безопасности по вооружению и военному производству. В числе прочего на мероприятии обсуждалась возможность введения мобилизации.

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