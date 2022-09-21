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Ночью Омск в очередной раз накрыла удушающая пелена выбросов

Сегодня, 01:30
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на ночные запахи газа, гари и химии

В соцсетях появились многочисленные жалобы от омичей.

Вчера вечером, 20 сентября, в паблике «Проект «Дыши» Омск» появились многочисленные жалобы от омичей. Горожане рассказали, что почувствовали целый «букет» выбросов. Сообщения поступали не только вечером, но и ночью.

По словам жителей, они ощущали неприятные запахи на улицах 22 Апреля, Дианова, Орловского, Братского, 10 лет Октября, Харьковская, Учебная, Менделеева и Транссибирская. Также выбросы ощущались у «Ермака», на «Водниках», в микрорайоне «Входной». В основном жители чувствовали запахи химии, газа и гари.

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Выбросы#Соцсети
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