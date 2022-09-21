Ночью Омск в очередной раз накрыла удушающая пелена выбросов

По словам жителей, они ощущали неприятные запахи на улицах 22 Апреля, Дианова, Орловского, Братского, 10 лет Октября, Харьковская, Учебная, Менделеева и Транссибирская. Также выбросы ощущались у «Ермака», на «Водниках», в микрорайоне «Входной». В основном жители чувствовали запахи химии, газа и гари.