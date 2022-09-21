Конкурсы "Лидеры возрождения" стартовали в Херсонской и Запорожской областях

Участвовать в конкурсном отборе могут руководители от 20 лет с управленческим опытом не менее года, имеющие отношение к области проведения конкурса. К примеру, пополнить ряды конкурсантов могут граждане, рожденные на территории области проведения конкурса, а также проживающие или учащиеся (учившиеся) либо работающие в регионе не менее года. Принять участие в конкурсе могут и те, чьи близкие родственники проживают в данной области.