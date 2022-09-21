Конкурсы "Лидеры возрождения" стартовали в Херсонской и Запорожской областях

Конкурсы «Лидеры возрождения» построены по аналогии с российской управленческой конкурсной программой «Лидеры России», стартовавшей в 2017 году. Они состоят из этапа регистрации и следующих двух отборочных этапов – дистанционного и очного. Регистрация уже началась, заявки можно подавать на сайте лидерывозрождения.рф. Участники, своевременно выполнившие все условия первого отборочного этапа, допускаются до последующих. Об этом пишет сайт novostivolgograda.ru.
Идея конкурсов состоит в том, чтобы обнаружить, развить и поддержать перспективных руководителей, которые смогут решать профильные управленческие и содержательные задачи. Имеют значение и лидерские качества, а также организаторские способности и желание восстановления инфраструктуры регионов.
Участвовать в конкурсном отборе могут руководители от 20 лет с управленческим опытом не менее года, имеющие отношение к области проведения конкурса. К примеру, пополнить ряды конкурсантов могут граждане, рожденные на территории области проведения конкурса, а также проживающие или учащиеся (учившиеся) либо работающие в регионе не менее года. Принять участие в конкурсе могут и те, чьи близкие родственники проживают в данной области.
Конкурсанты, прошедшие в финал, а также победители пополнят кадровый резерв региона с последующим назначением на руководящие должности в структурах государственной власти и органах регионального самоуправления. Кроме того, финалисты могут войти в руководящий состав предприятий, некоммерческих организаций и фондов. Также победителям конкурсов перечислят по 1 млн рублей, которые можно будет потратить на обучение в России.
Из числа лауреатов выберут участников программы развития кадрового управленческого резерва на базе Российской академии народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ / Мастерской управления «Сенеж» / Всероссийского образовательного центра «Машук». Кроме того, победители получат личные рекомендации ведущих HR-специалистов РФ и смогут воспользоваться поддержкой экспертов и наставников.