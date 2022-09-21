Артём Подшивалов: Наши спортивные объекты готовы принимать международные турниры

Министр спорта Сахалинской области Артём Подшивалов рассказал о том, какие виды спорта активно развиваются, сколько спортсменов представляют регион в сборных командах страны, а также о планах по привлечению как можно большего числа людей к занятиям физкультурой и спортом.
- Артём Владимирович, много ли людей на Сахалине систематически занимаются физкультурой и спортом, какие виды спорта самые популярные?
- Да, наш регион можно назвать спортивным. По статистике за 2021 год, на территории Сахалинской области регулярно занимаются спортом почти 62% местных жителей от 3 до 79 лет, и у которых нет противопоказаний по состоянию здоровья. А это около 300 тысяч человек. Самые массовые виды спорта, как и по всей стране, - это футбол, баскетбол, волейбол, плавание, фигурное катание и хоккей. Очень много спортсменов занимается единоборствами: каратэ, дзюдо, тхэквондо. Есть почитатели видов спорта, которые нельзя назвать массовыми, но они и по всей стране немногочисленные, только набирают популярность. Это такие дисциплины, например, как аэротрубные. В аэродинамической трубе воздух движется вертикально вверх, это позволяет имитировать свободное падение при парашютном прыжке, выполняя при этом различные элементы акробатики, балета, в том числе парами синхронно. Бодифлаинг — это достаточно новый, но весьма перспективный вид спорта, отрадно, что он активно развивается в нашем регионе. У нас есть стационарная аэродинамическая труба, единственная на Дальнем Востоке, построена за счёт госбюджета.
- На сегодня достаточно ли, по-вашему, детских спортивных мероприятий, способствующих привлечению детей к занятиям физкультурой и спортом, есть ли планы по популяризации спорта?
- Да, конечно, планы по вовлечению как можно большего числа людей в спорт не только есть, но и активно реализуются. С 2019 года начал работу федеральный проект «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография». Ежегодно мы проводим порядка 600 спортивных мероприятий различного уровня – областных, муниципальных. Кроме того, на территории Сахалинской области работают 32 спортивные школы, направленные на развитие спортивного резерва для сборных команд РФ. Это одна из главных задач министерства спорта области. На сегодня в Сахалинской области 153 спортсмена – члены сборных команд Российской Федерации. Это хороший результат работы региональных минспорта, спортивных федераций и спортшкол.
Однако немаловажно и популяризировать занятия спортом среди населения, в том числе детей. На территории Сахалинской области мы совместно с региональным министерством образования реализуем новый проект, суть которого в предоставлении школьных спортивных залов большему числу людей, разумеется, с соблюдением необходимых мер безопасности. После завершения школьных занятий спортивные залы не должны пустовать – мы предоставляем возможность тренироваться там организованным командам, в том числе юношеским, например, по футболу, волейболу, баскетболу, теннису. Кроме того, у нас есть различные спортивные проекты под общей тематикой «Спорт в школу», в рамках которых дети могут осваивать различные спортивные дисциплины. Например, «Коньки в школу», когда ученики раз в неделю проводят занятия физкультуры на ледовых площадках, обучаются катанию на коньках. Активно работают такие проекты, как «Плавание в школу», «Лыжи в школу», «Горные лыжи в школу» и так далее. И, конечно, есть планы по увеличению таких мероприятий. Например, мы на днях открыли пилотный проект «Я лечу» по аэротрубной дисциплине. Он рассчитан на детей дошкольного возраста – в течение 4 месяцев 30 малышей 5-6 лет будут обучаться летать в аэродинамической трубе. В дальнейшем, если понравится, будут заниматься этим видом спорта на профессиональном уровне.
- Какие самые популярные спортивные объекты в регионе, есть ли среди них международного уровня?
- На территории области расположено 6 современных объектов спорта, которые позволяют проводить тренировки и спортивные соревнования самого высокого уровня: Волейбольный центр, спортивный многофункциональный центр «Кристалл», прекрасный лыже-биатлонный комплекс «Триумф» с европейскими мишенными установками, на его базе каждый год проводятся турниры. Горнолыжный курорт «Спортивно-туристический комплекс «Горный воздух» привлекает не только профессиональных лыжников и сноубордистов, но и всех, кто только намеревается приобщиться к спорту, и просто прекрасно провести время на природе. Очень востребован учебно-тренировочный центр «Восток». На его базе есть возможность проводить на профессиональном паркете турниры по баскетболу, а также играть в футбол, хоккей, заниматься фигурным катанием. Буквально на днях прошла первая тренировка по кёрлингу. Предусмотрена возможность для комфортного проживания 300 спортсменов, питания, проведения восстановительных процедур и так далее.
Один из недавно введённых в эксплуатацию - водноспортивный комплекс «Аква-Сити». На сегодня это крупнейший на Дальнем Востоке многофункциональный спортивный центр. Общая площадь шестиэтажного здания составляет 46 тысяч квадратных метров. Центр включает в себя две чаши. Главный бассейн, размер которого 50 на 25 метров, соответствует требованиям международной федерации водных видов спорта. Это первый в области 50-ти метровый бассейн. В нём уже проводятся межрегиональные соревнования, они уже два года как стали регулярными. Планируем проводить и всероссийские турниры.
- Какие спортивные мероприятия межрегионального и международного уровня проходят на территории Сахалинской области?
- Наши спортивные объекты готовы принимать и уже проводят турниры международного уровня. Мы уже принимали этап Кубка мира по Всемирному паралимпийскому горнолыжному спорту. Плюс мы ежегодно проводим всероссийские мероприятия среди параспортсменов. На следующий, 2023 год, уже пришла заявка на проведение Кубка России по парагорнолыжному спорту. Ежегодно проходит континентальный турнир по горным лыжам Far East Cup – в прошлом году в нём участвовали порядка 15 стран. Сахалинская область каждый год принимает мероприятия, входящие в календарь Всероссийских соревнований и по плаванию, лыжным гонкам, биатлону. Готовы принимать турниры и по сноуборду.
- Сколько спортивных федераций зарегистрированы в области и как их поддерживает регион?
- Министерством спорта аккредитованы 64 спортивных федерации. Аккредитация позволяет получать спортсменам региональную поддержку – консультационную, методологическую и финансовую. Мы предоставляем федерациям на конкурсной основе субсидию для развития видов спорта. В текущем году на эти цели предусмотрено 30 млн рублей. Но, помимо этого, за счёт средств Центра спортивной подготовки вывозим сборные команды Сахалинской области на спортивные мероприятия. В этом году на эти цели израсходовано порядка 70 млн рублей. Я считаю, что это очень значимая поддержка регионального спорта.