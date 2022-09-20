Зоозащитница рассказала, как помочь неизлечимо больному питомцу

По ее словам, животные, так же, как и люди, в старости болеют, у них могут проявляться генетические или иные заболевания. И здесь нужно приготовится к существенному увеличению финансовых затрат - на уход, ветеринарного врача, лекарства и другие расходы. Об этом пишет Pravda.Ru. .