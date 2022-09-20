Жители Петрозаводска страдают от нашествия крыс

Горожане пишут в социальных сетях, что грызуны никого и ничего не боятся, бегая по городу даже днем, а власти ничего не предпринимают для того, чтобы избавить город от крысиного нашествия. Об этом пишет Pravda.Ru.
Один из жителей Петрозаводска написал, что на дорогах во множестве валяются трупы раздавленных автомобилями крыс и царит антисанитария. Еще один горожанин указал на то, что крысы являются разносчиками опасных инфекций, поэтому с ними необходимо бороться. Также местные жители пишут, что им страшно не только выпускать детей на улицу, но и выходить самим.