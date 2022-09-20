Жители Петрозаводска страдают от нашествия крыс

Один из жителей Петрозаводска написал, что на дорогах во множестве валяются трупы раздавленных автомобилями крыс и царит антисанитария. Еще один горожанин указал на то, что крысы являются разносчиками опасных инфекций, поэтому с ними необходимо бороться. Также местные жители пишут, что им страшно не только выпускать детей на улицу, но и выходить самим.