За шесть месяцев 2022 года жертвам финансовых пирамид вернули около 100 млн рублей

В Генпрокуратуре журналистам сообщили, что компании, привлекающие деньги вкладчиков, не выполнили свои обязательства перед ними, в результате чего люди остались и без своих денег, и без процентов. В суд направлены иски на общую сумму 99,2 млн рублей, по которым свыше сорока виновных было оштрафовано на 9 млн рублей в соответствии с частью 1 статьи 15.26.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Об этом пишет iz.ru.
Кроме того, за первые шесть месяцев текущего года работники Генпрокуратуры выявили 1371 нарушение в работе микрофинансовых организаций (МФО). В частности, речь идет о выдаче займов под незаконно большие проценты, а также о привлечении вкладов граждан без соответствующих лицензий. Уточняется, что чаще всего мошенничеством занимаются различные ООО, ИП и иные фирмы, не имеющие статуса «микрокредитной компании» и не состоящих в реестре Центробанка.