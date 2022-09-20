За шесть месяцев 2022 года жертвам финансовых пирамид вернули около 100 млн рублей

В Генпрокуратуре журналистам сообщили, что компании, привлекающие деньги вкладчиков, не выполнили свои обязательства перед ними, в результате чего люди остались и без своих денег, и без процентов. В суд направлены иски на общую сумму 99,2 млн рублей, по которым свыше сорока виновных было оштрафовано на 9 млн рублей в соответствии с частью 1 статьи 15.26.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) РФ. Об этом пишет iz.ru.