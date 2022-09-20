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Валерий Лимаренко: мы строим новые дома для переселения граждан из аварийного жилья

Вчера, 06:16
В этом году новоселье должны отпраздновать свыше 5 тысяч сахалинцев и курильчан

На территории Сахалинской области активными темпами реализуется программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2021-2026 годах».

В 2021 году переселено 3 898 человек из аварийного жилого фонда площадью 81,3 тыс. кв. метров. В 2022 году в рамках программы запланировано расселить 128,4 тыс. кв. метров и 5873 человека. На начало сентября аварийные квартиры на благоустроенные сменили уже свыше двух тысяч жителей области. 

- На территории области ежегодно растут темпы строительства жилья для граждан, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - По итогам 2021 года введено в эксплуатацию 503,2 тыс. кв. м, что составляет 114,4 % к показателю 2020 года.

По информации портала Sakh.online, это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения.

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