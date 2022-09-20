Валерий Лимаренко: мы строим новые дома для переселения граждан из аварийного жилья

На территории Сахалинской области активными темпами реализуется программа «Переселение граждан из аварийного жилого фонда в 2021-2026 годах».
В 2021 году переселено 3 898 человек из аварийного жилого фонда площадью 81,3 тыс. кв. метров. В 2022 году в рамках программы запланировано расселить 128,4 тыс. кв. метров и 5873 человека. На начало сентября аварийные квартиры на благоустроенные сменили уже свыше двух тысяч жителей области.
- На территории области ежегодно растут темпы строительства жилья для граждан, - отметил губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. - По итогам 2021 года введено в эксплуатацию 503,2 тыс. кв. м, что составляет 114,4 % к показателю 2020 года.
По информации портала Sakh.online, это позволило региону претендовать на дополнительную федеральную поддержку для реализации новой программы расселения.