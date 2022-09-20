В Германии почти 60% жителей опасаются невозможности оплачивать газ и свет

Как отметил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, коммунальные службы, с одной стороны, должны оплачивать все более внушительные счета за электроэнергию, с другой стороны, они вынуждены опасаться того, что по счетам не смогут расплатиться потребители. По словам премьер-министра, те меры поддержки, которые разработало государство для бизнеса, должны распространяться, в том числе, и на городские коммунальные службы.