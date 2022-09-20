В Германии почти 60% жителей опасаются невозможности оплачивать газ и свет

В Германии 59% жителей боятся, что у них не будет возможности оплачивать счета за электричество и газ, пишет 360tv.ru, ссылаясь на издание Bild и на результаты исследования института INSA.
Авторы статьи отмечают: если у такого количества людей на самом деле не будет возможности оплачивать услуги, это может привести к серьезным сложностям в работе коммунально-бытовых городских служб.
Как отметил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, коммунальные службы, с одной стороны, должны оплачивать все более внушительные счета за электроэнергию, с другой стороны, они вынуждены опасаться того, что по счетам не смогут расплатиться потребители. По словам премьер-министра, те меры поддержки, которые разработало государство для бизнеса, должны распространяться, в том числе, и на городские коммунальные службы.
Ранее власти Германии несколько раз предлагали населению экономить воду и свет, больше ездить на велосипедах и быстро мыться в душе. В июле этого года вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что страну ждут веерные отключения электричества.