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В Германии почти 60% жителей опасаются невозможности оплачивать газ и свет

Вчера, 07:44
Фото: pxhere.com
Больше половины жителей Германии боятся, что не смогут оплачивать счета за газ и электричество.

В Германии 59% жителей боятся, что у них не будет возможности оплачивать счета за электричество и газ, пишет 360tv.ru, ссылаясь на издание Bild и на результаты исследования института INSA.

Авторы статьи отмечают: если у такого количества людей на самом деле не будет возможности оплачивать услуги, это может привести к серьезным сложностям в работе коммунально-бытовых городских служб.

Как отметил премьер-министр Нижней Саксонии Штефан Вайль, коммунальные службы, с одной стороны, должны оплачивать все более внушительные счета за электроэнергию, с другой стороны, они вынуждены опасаться того, что по счетам не смогут расплатиться потребители. По словам премьер-министра, те меры поддержки, которые разработало государство для бизнеса, должны распространяться, в том числе, и на городские коммунальные службы.

Ранее власти Германии несколько раз предлагали населению экономить воду и свет, больше ездить на велосипедах и быстро мыться в душе. В июле этого года вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заявил, что страну ждут веерные отключения электричества.

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