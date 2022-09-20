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Омский НПЗ помог организовать турнир по гиревому спорту

Вчера, 06:03
Фото: Андрей Шавин
На средства гранта предприятия авторы популяризирующего спорт проекта приобрели новый инвентарь и призы для победителей.

Омский НПЗ поддержал грантом турнир по гиревому спорту «Армейский рывок». Инициаторы проекта «Объединение по функциональному многоборью» смогли закупить комплекты гирь, гантели, фитболы, медболы и призы для победителей. Спортивный проект стал одним из победителей грантового конкурса ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».

Для ребят, занимающихся в спортивных клубах города, проводились мини-турниры, открытые тренировки и веселые старты в палаточном лагере на берегу Иртыша. Молодым спортсменам предоставили необходимый инвентарь.

Фото: Андрей Шавин
«Спорт — это не только вклад в здоровье наших детей, это воспитание характера, социализация, формирование правильных жизненных установок. Приятно видеть, что в городе немало энтузиастов, не жалеющих сил для популяризации спорта среди юных омичей.  Омский НПЗ не в первый раз поддерживает спортивные инициативы жителей, помогает в организации соревнований разного уровня, выручает с покупкой спортивного инвентаря. Благодаря помощи ОНПЗ в регионе появился пул спортсменов — общественников», — рассказал заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник.

В турнире участвовали ребята со знанием основ начальной военной подготовки. Организаторы проводили для них мастер-классы по функциональному многоборью с элементами гиревого спорта. А сейчас подростки попробовали свои силы в новом направлении — «Армейском рывке», созданном для проверки уровня силовой подготовки военнослужащих. Мастерство и силовые качества детей оценивались в баллах. По итогу финалисты получили медали и дипломы победителей состязания. Судьями стали воспитанники Андрея Абрамова — автора проекта, кандидата в мастера по гиревому спорту. Он мечтает развивать в Омске функциональное многоборье и считает поддержку ОНПЗ неоценимой.

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