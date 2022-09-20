Омский НПЗ помог организовать турнир по гиревому спорту

Омский НПЗ поддержал грантом турнир по гиревому спорту «Армейский рывок». Инициаторы проекта «Объединение по функциональному многоборью» смогли закупить комплекты гирь, гантели, фитболы, медболы и призы для победителей. Спортивный проект стал одним из победителей грантового конкурса ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть».
Для ребят, занимающихся в спортивных клубах города, проводились мини-турниры, открытые тренировки и веселые старты в палаточном лагере на берегу Иртыша. Молодым спортсменам предоставили необходимый инвентарь.
«Спорт — это не только вклад в здоровье наших детей, это воспитание характера, социализация, формирование правильных жизненных установок. Приятно видеть, что в городе немало энтузиастов, не жалеющих сил для популяризации спорта среди юных омичей. Омский НПЗ не в первый раз поддерживает спортивные инициативы жителей, помогает в организации соревнований разного уровня, выручает с покупкой спортивного инвентаря. Благодаря помощи ОНПЗ в регионе появился пул спортсменов — общественников», — рассказал заместитель министра спорта Омской области Иван Колесник.
В турнире участвовали ребята со знанием основ начальной военной подготовки. Организаторы проводили для них мастер-классы по функциональному многоборью с элементами гиревого спорта. А сейчас подростки попробовали свои силы в новом направлении — «Армейском рывке», созданном для проверки уровня силовой подготовки военнослужащих. Мастерство и силовые качества детей оценивались в баллах. По итогу финалисты получили медали и дипломы победителей состязания. Судьями стали воспитанники Андрея Абрамова — автора проекта, кандидата в мастера по гиревому спорту. Он мечтает развивать в Омске функциональное многоборье и считает поддержку ОНПЗ неоценимой.