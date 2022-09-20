Омский НПЗ помог организовать турнир по гиревому спорту

В турнире участвовали ребята со знанием основ начальной военной подготовки. Организаторы проводили для них мастер-классы по функциональному многоборью с элементами гиревого спорта. А сейчас подростки попробовали свои силы в новом направлении — «Армейском рывке», созданном для проверки уровня силовой подготовки военнослужащих. Мастерство и силовые качества детей оценивались в баллах. По итогу финалисты получили медали и дипломы победителей состязания. Судьями стали воспитанники Андрея Абрамова — автора проекта, кандидата в мастера по гиревому спорту. Он мечтает развивать в Омске функциональное многоборье и считает поддержку ОНПЗ неоценимой.