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Омича насильно заставили снести гараж и заплатить за свою медлительность

Вчера, 09:51
Фото: 1MI

Омича заставили снести гараж в центре города

Мужчина самовольно установил металлический гараж и пользовался им несколько лет.

В пресс-службе УФССП России по Омской области рассказали о сносе гаража, который местный житель незаконно поставил на улице Волочаевской в центре города. Снести гараж потребовала администрация Центрального округа Омска и подала на омича в суд.

В иске отмечалось, что мужчина не заключал с городом договор аренды земли под гараж и разместил его самовольно в ста метрах от жилого дома. Мужчину пытались заставить снести гараж без суда, но омич не услышал представителей администрации.

Суд согласился с доводами представителей районной администрации и заставил омича снести постройку. Исполнение решения суда поручили омским судебным приставам. Они предупредили мужчину, что за неисполнение решения суда грозит дополнительное наказание, в том числе арест имущества и крупный штраф.

Однако и это не подействовало на омича. Он тянул со сносом гаража до тех пор, пока приставы не взыскали с него исполнительный сбор. Только после этого мужчина убрал гараж с городской земли и выплатил средства приставам.

#Ольга Акамова#Город#Новости#Омская область#Омск#Гараж#Снос#Приставы
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