Омича насильно заставили снести гараж и заплатить за свою медлительность

В пресс-службе УФССП России по Омской области рассказали о сносе гаража, который местный житель незаконно поставил на улице Волочаевской в центре города. Снести гараж потребовала администрация Центрального округа Омска и подала на омича в суд.
В иске отмечалось, что мужчина не заключал с городом договор аренды земли под гараж и разместил его самовольно в ста метрах от жилого дома. Мужчину пытались заставить снести гараж без суда, но омич не услышал представителей администрации.
Суд согласился с доводами представителей районной администрации и заставил омича снести постройку. Исполнение решения суда поручили омским судебным приставам. Они предупредили мужчину, что за неисполнение решения суда грозит дополнительное наказание, в том числе арест имущества и крупный штраф.
Однако и это не подействовало на омича. Он тянул со сносом гаража до тех пор, пока приставы не взыскали с него исполнительный сбор. Только после этого мужчина убрал гараж с городской земли и выплатил средства приставам.