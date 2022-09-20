Эксперты РАМУ определят победителей Perspectum Awards 2022

Оценивать работы будут представители РАМУ — руководители и специалисты агентств ADV Experience, Progression Group, DPG Russia, BeeTL, TRIKO, Ace Target, Ice Promotion, Р.И.М., Action, PROMO SPACE, Diversity, R! evolution, TMA Finance, SEVEN, APM, FREE MIND. Прием заявок продлится до 30 сентября.
Perspectum Awards проходит под эгидой РАМУ и создан для агентств со всей России. Профессиональный конкурс отмечает креативные рабочие идеи, которые приводят к реальным изменениям в бизнесе.
Проект стал открытой площадкой для развития компаний: именно здесь можно проверить качество своих работ благодаря эталонному экспертному совету. В первый пул жюри второго сезона вошли эксперты с многолетним опытом в области коммуникаций:
Боков Роман, Креативный директор DPG Russia
Калимулин Илья, Креативный директор TRIKO
Кладов Антон, Директор по маркетингу Ace Target
Кузнецов Александр, Генеральный директор Ice Promotion
Ловчан Михаил, Креативный директор FREE MIND
Миневич Яков, Старший партнер коммуникационного агентства Р.И.М.
Набойщикова Дарья, Директор департамента интегрированных коммуникаций BeeTL
Ольховская Юлия, Стратегический директор ADV Experience
Полканова Ольга, Head of experiential practice Action
Присадов Николай, Генеральный директор PROMO SPACE
Соколова Светлана, Партнер, директор по стратегическому развитию бизнеса Diversity
Стрельникова Арина, New Business Director Progression Group
Судакова Елена, Директор по развитию РА R! evolution
Цирукин Сергей, Креативный директор TMA Finance
Шашкова Полина, Trade marketing director SEVEN
Шичкина Марина, Генеральный директор APM
Ольга Полканова, Head of experiential practice Action:
«Я очень хочу увидеть красивые работы на конкурсе. Perspectum Awards и подаваемые кейсы агентств будут, на мой взгляд, очень важным маркером того, что индустрия жива. Я надеюсь получить удовольствие от судейства, ощутить жизнь и силу нашей отрасли».
Дарья Набойщикова, Директор департамента интегрированных коммуникаций BeeTL:
«Для меня всегда почетно выступать в составе жюри индустриальных конкурсов, благодаря которым я открываю для себя удивительные и интересные решения агентств. Любой конкурс помогает обмениваться опытом лидерам сферы рекламы, помогает находить даже в стандартных методах продвижения креативные „цепляющие“ аудиторию рабочие инструменты, что позволяет развивать сферу маркетинга. Совсем молодой конкурс Perspectum Awards уже привлек внимание главных игроков рынка маркетинговых услуг, что показывает ценность этого конкурса для индустрии в целом, и позволяет поощрить лучшие проекты года».
В этом году в рамках Perspectum Awards действуют 26 номинаций, которые охватывают весь спектр маркетинговых услуг: от digital до социально-ориентированных работ. В том числе конкурс входит в Рейтинг Креативности АКАР, теперь за успешное участие агентство может получить два балла и побороться за лидерство в рейтинге.
Прием работ завершается 30 сентября, результаты будут объявлены в ноябре.
Покажите свое мастерство в маркетинге и вы. Переходите на сайт и оформляйте конкурсные проекты: https://perspectum.ru/