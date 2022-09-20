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Экономист рассказала, на какую работу может рассчитывать человек без квалификации

Вчера, 06:59
Фото: 1MI
Кандидат экономических наук, юрист Валентина Митрофанова отметила, что сегодня на российском рынке труда представлено множество вакансий, не требующих особой квалификации или переобучения.

Она сообщила, что это, к примеру, может быть вакансия курьера или продавца, где для того, чтобы приступить к работе, как правило, достаточно получить инструктаж, пишет Pravda. Ru.

Но если человек хочет получать большую заработную плату, то в этом случае, как пояснила Митрофанова, без высокой квалификации у соискателя не обойтись. Она либо есть, либо ее необходимо приобретать. При этом сейчас не так много специальностей, по которым можно быстро обучиться прямо на месте, поскольку многие работодатели из-за нынешней ситуации на рынке труда все же предпочитают изначально набирать людей с опытом, подчеркнула эксперт. Но все же они есть — к примеру, не нужно идти на какие-то специальные курсы, если человек хочет работать в Wildberries, OZON, колл-центре или банке, так как такие компании нередко организуют внутреннее обучение.

Таким образом, по мнению экономиста, сегодня вакансии для неквалифицированных соискателей можно найти практически в каждой сфере.

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