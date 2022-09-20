Экономист рассказала, на какую работу может рассчитывать человек без квалификации

Но если человек хочет получать большую заработную плату, то в этом случае, как пояснила Митрофанова, без высокой квалификации у соискателя не обойтись. Она либо есть, либо ее необходимо приобретать. При этом сейчас не так много специальностей, по которым можно быстро обучиться прямо на месте, поскольку многие работодатели из-за нынешней ситуации на рынке труда все же предпочитают изначально набирать людей с опытом, подчеркнула эксперт. Но все же они есть — к примеру, не нужно идти на какие-то специальные курсы, если человек хочет работать в Wildberries, OZON, колл-центре или банке, так как такие компании нередко организуют внутреннее обучение.