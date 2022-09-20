Чешский политик Малы: Россия не виновата в спаде экономики ЕС

Он опубликовал статью, в которой написал, что Чехия не воюет с Россией, что бы ни говорил на эту тему премьер-министр страны Петр Фиала — «послушный слуга» ЕС и США. Об этом пишет Pravda.Ru со ссылкой на Parlamentní listy.
По словам Малы, Фиала от имени государства безвозмездно предоставляет оружие и финансы Украине, несмотря на то, что в Чехии на данный момент насчитывается свыше 300 тыс. пенсионеров и более 1 млн малообеспеченных семей с детьми.
Чешский политик подчеркнул, что не одобряет специальную военную операцию (СВО), но Россия вправе бороться с фашизмом, а конфликт на Украине начался не теперь, а в 2014 году — с путча. Малы также отметил, что еще несколько лет назад было ясно, что из себя представляет Украина, которая прославилась как: самая коррумпированная страна Европы с самым коррумпированным главой — Зеленским, страну, полностью подконтрольную олигархам, торгующую человеческими органами и контрабандным оружием. По его словам, сейчас все знают, что большая часть помощи оседает в карманах олигархов, а более половины поставляемого Украине оружия в итоге оказывается на черном рынке. Однако при этом политики делают из русских врагов, вводят санкции и отвергают российские энергоносители.
В завершение Михал Малы заявил, что «извинился перед русскими за правительство» Он написал в своей статье, что не приемлет принцип коллективной вины по отношению к кому угодно, включая спортсменов и граждан РФ
«Когда-то подобное насаждал Гитлер, и мы знаем, чем это кончилось», — подытожил политик.