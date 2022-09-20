Adidas не заплатил налоги на 10 миллиардов рублей

Как рассказал Александр Хаминский, после того как корпорация Adidas заявила о своем уходе из России, местный филиал передал товар, который хранился на складе, для реализации на маркетплейсах. Сотрудники компании сообщали о массовых сокращениях, при которых им вместо обещанных шести окладов выплачивают только один.