Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Adidas не заплатил налоги на 10 миллиардов рублей

Вчера, 07:40
Фото: piqsels.com
Немецкую компанию уличили в неуплате налогов на крупную сумму.

Компания Adidas в России не заплатила налоги на сумму в 10 миллиардов рублей, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал Mash и на заявление главы Центра правопорядка Московского региона Александра Хаминского.

Как рассказал Александр Хаминский, после того как корпорация Adidas заявила о своем уходе из России, местный филиал передал товар, который хранился на складе, для реализации на маркетплейсах. Сотрудники компании сообщали о массовых сокращениях, при которых им вместо обещанных шести окладов выплачивают только один.

В марте 2022 года компания Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом, закрыла онлайн и оффлайн-магазины в стране. Выручка компании из-за ухода с российского рынка сократилась за квартал почти на 100 млн евро с начала августа.

Подпишитесь
Запланированное срочное обращение Путина перенесли
Сегодня, 01:34
Омские следователи объявили о проверке в отношении депутата Горсовета Анны Степаненко
Вчера, 10:37
«Остался трехлетний сын»: молодой омич погиб, вступившись за женщину на улице
Вчера, 13:58
Предполагаемого убийцу застреленного в Омске бизнесмена Плахина задержали в Тюмени
Вчера, 17:55
Салют отменяется. В Омске серьезно изменили программу празднования 200-летия региона
Вчера, 10:11
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
19 сентября, 18:27