Adidas не заплатил налоги на 10 миллиардов рублей

Компания Adidas в России не заплатила налоги на сумму в 10 миллиардов рублей, пишет 360tv.ru, ссылаясь на Telegram-канал Mash и на заявление главы Центра правопорядка Московского региона Александра Хаминского.
Как рассказал Александр Хаминский, после того как корпорация Adidas заявила о своем уходе из России, местный филиал передал товар, который хранился на складе, для реализации на маркетплейсах. Сотрудники компании сообщали о массовых сокращениях, при которых им вместо обещанных шести окладов выплачивают только один.
В марте 2022 года компания Adidas приостановила сотрудничество с Российским футбольным союзом, закрыла онлайн и оффлайн-магазины в стране. Выручка компании из-за ухода с российского рынка сократилась за квартал почти на 100 млн евро с начала августа.