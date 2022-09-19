В Омске мужчина жестоко избил девушку прямо в лифте

Накануне, 18 сентября, в телеграм-канале «Инцидент Омск» опубликовали видеозапись жестокого избиения девушки в микрорайоне Кузьминки. Инцидент произошел ночью с 15 на 16 сентября.
Судя по опубликованному ролику, мужчина начал избивать девушку еще на улице. После чего затащил в подъезд и продолжил бить ее там. Какой-то мужчина стал свидетелем потасовки, но он довольно быстро ушел.
Омич хватал девушку за волосы и одежду, пинал, бил открытой ладонью и кулаками. Во время поездки в лифте пострадавшая пыталась успокоить молодого человека, но от ответил ей несколькими затрещинами. Кроме того, на видео попали кадры, как разбушевавшийся омич несколько раз пнул припаркованные автомобили.
По словам жителей дома, после инцидента весь лифт был в крови. При этом, как утверждают жильцы, парень и девушка снимали квартиру посуточно. Также на следующий день в том же подъезде мужчина выпал с балкона.
Как рассказали Городу55 в УМВД России по Омской области, 16 сентября в отделе полиции № 1 зарегистрировали материал проверки.
«Предварительно установлено, что конфликт произошёл между сожителями. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего», — рассказали в пресс-службе ведомства.