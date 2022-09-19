Учения со спецэффектами. В Омске из-за фейкового пожара 400 детей вывели из школы

Импровизированный очаг возгорания спасатели организовали в библиотеке, там же их ждал один из «пострадавших». Роль школьника исполнял сотрудник ГУ МЧС России по Омской области, чтобы не подвергать опасности детей. Его вывели из помещения через окно по трехколенной лестнице.