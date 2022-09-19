Учения со спецэффектами. В Омске из-за фейкового пожара 400 детей вывели из школы

В пресс-службе ГУ МЧС России по Омской области рассказали об учениях, которые провели в здании гимназии № 159 в Омске. Из школы во время «фейкового» пожара вывели 400 детей, еще двоих «пострадавших» спасатели вывели из здания.
Импровизированный очаг возгорания спасатели организовали в библиотеке, там же их ждал один из «пострадавших». Роль школьника исполнял сотрудник ГУ МЧС России по Омской области, чтобы не подвергать опасности детей. Его вывели из помещения через окно по трехколенной лестнице.
Второго «пострадавшего» спасатели искали несколько минут, обыскивая каждый кабинет и каждое помещение. Его нашли в кабинете психолога и вывели из школы на улицу, надев на него спасательное устройство.
«Школа очень большая, учеников много. Но, несмотря на это, все справились с поставленными задачами. Персонал четко и слаженно действовал и вывел всех на улицу. Подразделения МЧС России принимали верные решения по работе на месте происшествия», — рассказал заместитель начальника 4 четвертого пожарно-спасательного отряда Главного управления МЧС России по Омской области Константин Ториков.