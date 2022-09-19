Проект «Содействие занятости» помогает безработным получать новые специальности

Не так давно премьер-министр Михаил Мишустин на одном из совещаний сообщил, что лишиться работы могут примерно 200 000 россиян. Владимир Путин поручил Кабмину разработать необходимые для помощи этим гражданам меры. Одной из них стал проект «Содействие занятости», помогающий получить новую профессию тем, кто остался без работы или находится под угрозой увольнения. Им предложат переобучение и помогут устроиться на новое место, пишет newsnn.ru.
Проект курируют Министерство труда, Федеральная служба по труду и занятости, Российская академия народного хозяйства и государственной службы. Именно на базе вуза будет происходить переобучение.
Чтобы стать частью проекта, нужно оставить заявку на сайте trud.ranepa.ru и подтвердить её на портале «Работа в России». Находящимся под угрозой увольнения гражданам требуется предоставить уведомление от работодателя о введении режима неполного рабочего времени, простое, временной приостановке работ, предоставлении отпуска без сохранения заработной платы, проведении мероприятий по высвобождению работников.
Кроме безработных и тех, кого могут уволить в ближайшее время, в программе могут принять участие закончившие обучение студенты, бывшие военнослужащие, люди предпенсионного возраста и ещё несколько категорий.
Напомним, программа «Содействие занятости» работает с 2021 года и будет действовать до 2024 года. По плану в этом году переобучение пройдут не менее 115 000 граждан. Им доступны более 1000 разных курсов.