Проект «Содействие занятости» помогает безработным получать новые специальности

Не так давно премьер-министр Михаил Мишустин на одном из совещаний сообщил, что лишиться работы могут примерно 200 000 россиян. Владимир Путин поручил Кабмину разработать необходимые для помощи этим гражданам меры. Одной из них стал проект «Содействие занятости», помогающий получить новую профессию тем, кто остался без работы или находится под угрозой увольнения. Им предложат переобучение и помогут устроиться на новое место, пишет newsnn.ru.