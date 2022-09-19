Омский НПЗ начал прием заявок на грантовый конкурс социальных проектов

Участниками могут стать активисты, креативные предприниматели, некоммерческие и бюджетные организации. Для этого нужно подать заявку на цифровой платформе https://rodnyegoroda.ru/. В 2023 году поддержка будет выделяться на социальные проекты в сферах образования, спорта, экологии, культуры и среды для жизни.
Помочь будущим участникам конкурса с заполнением заявки призван образовательный медиакурс по социальному проектированию https://rodnyegoroda.ru/, запущенный экспертами программы.
«В этом году проходит десятый юбилейный грантовый конкурс, и для нас это новая возможность найти и поддержать те проекты, которые призваны улучшить качество жизни в регионах. С 2013 года мы поддержали более 900 инициатив, многие из которых выросли в большие успешные проекты. В этом заключается одна из наших ключевых задач – помогать региональным активистам и неравнодушным жителям для устойчивого и эффективного развития их социальных проектов», — рассказала директор программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть» Ярина Сугакова.
Заявки на цифровой платформе принимают до 30 октября. Впервые инициативы омичей после экспертного отбора будут выбираться онлайн-голосованием, которое пройдет на цифровой платформе. Финалистов грантового конкурса определят в феврале 2023 года. Они получат не только финансирование проекта, но и экспертную поддержку на всех этапах выполнения своих инициатив.
«Для участников этого года мы существенно увеличили размер грантов. Это позволит сделать нашу помощь социальным инициативам, ориентированным на улучшение качества жизни омичей, еще более содержательной и эффективной. С каждым годом в наш грантовый конкурс вовлекается все больше людей. Мы надеемся увидеть в новом сезоне конкурса яркие, уникальные проекты. Чтобы омичи смогли самостоятельно выбрать самые актуальные инициативы, пройдет публичная защита проектов и онлайн-голосование. А Омский НПЗ возьмет на себя финансовую поддержку важных для региона инициатив», - отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.