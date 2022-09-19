Омский НПЗ начал прием заявок на грантовый конкурс социальных проектов

Заявки на цифровой платформе принимают до 30 октября. Впервые инициативы омичей после экспертного отбора будут выбираться онлайн-голосованием, которое пройдет на цифровой платформе. Финалистов грантового конкурса определят в феврале 2023 года. Они получат не только финансирование проекта, но и экспертную поддержку на всех этапах выполнения своих инициатив.