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Омичка с младенцем попала в больницу после жуткой аварии на трассе

Вчера, 06:08
Фото: Госавтоинспекция Омской области

Женщину с младенцем госпитализировали после ДТП на трассе в Омской области

Водитель съехал в кювет, а затем перевернулся.

В субботу, 17 сентября, в Таврическом районе Омской области произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина и ребенок. Очевидцы сообщили об аварии в 16:35.

По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Nissan Altima ехал по трассе Омск – Русская Поляна. Во время движения в районе 48 км он не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет, а затем опрокинулся.

В результате аварии пострадала 30-летняя женщина и 5-месячный мальчик. Их увезли в больницу. Полиция проводит проверку.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
#Вероника Жукова#Происшествия#Новости#Омская область#ДТП#ГИБДД#Дети
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