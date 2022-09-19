Омичка с младенцем попала в больницу после жуткой аварии на трассе

В субботу, 17 сентября, в Таврическом районе Омской области произошло ДТП, в результате которого пострадала женщина и ребенок. Очевидцы сообщили об аварии в 16:35.
По предварительной информации, 34-летний водитель автомобиля Nissan Altima ехал по трассе Омск – Русская Поляна. Во время движения в районе 48 км он не справился с управлением, из-за чего автомобиль съехал в кювет, а затем опрокинулся.
В результате аварии пострадала 30-летняя женщина и 5-месячный мальчик. Их увезли в больницу. Полиция проводит проверку.