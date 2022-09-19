Ранее в ведомстве сообщали, что в первую очередь тепло дойдет до объектов социальной сферы, а затем отопление подадут в жилые дома. Процесс отладки системы отопления может затянуться на срок до двух недель. Соответственно, в конце недели омичам, по-видимому, все-таки придется померзнуть в квартирах.