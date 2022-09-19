Ранее в мэрии Омска анонсировали старт отопительного сезона после 20 сентября. Предполагалось, что уже во вторник начнется запуск котельных и проверка оборудования, однако из-за резкого потепления срок начала отопительного сезона может немного сдвинуться.
В департаменте городского хозяйства мэрии Омска подчеркнули, что синоптики прогнозируют достаточно короткое «бабье лето», и сразу после похолодания начнется отопительный сезон.
«Если сейчас посмотреть прогноз, то в выходные уже ожидается похолодание. Будем ориентироваться по погодным условиям и смотреть прогноз на перспективу», — объяснили в пресс-службе ведомства.
Ранее в ведомстве сообщали, что в первую очередь тепло дойдет до объектов социальной сферы, а затем отопление подадут в жилые дома. Процесс отладки системы отопления может затянуться на срок до двух недель. Соответственно, в конце недели омичам, по-видимому, все-таки придется померзнуть в квартирах.