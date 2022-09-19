Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Не то тепло. В Омске из-за «бабьего лета» рискует сдвинуться отопительный сезон

Вчера, 06:48
Фото: 1MI

В Омске из-за потепления позже начнется отопительный сезон

Омичам придется подождать тепла в квартирах еще неделю.

Ранее в мэрии Омска анонсировали старт отопительного сезона после 20 сентября. Предполагалось, что уже во вторник начнется запуск котельных и проверка оборудования, однако из-за резкого потепления срок начала отопительного сезона может немного сдвинуться.

В департаменте городского хозяйства мэрии Омска подчеркнули, что синоптики прогнозируют достаточно короткое «бабье лето», и сразу после похолодания начнется отопительный сезон.

«Если сейчас посмотреть прогноз, то в выходные уже ожидается похолодание. Будем ориентироваться по погодным условиям и смотреть прогноз на перспективу», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Ранее в ведомстве сообщали, что в первую очередь тепло дойдет до объектов социальной сферы, а затем отопление подадут в жилые дома. Процесс отладки системы отопления может затянуться на срок до двух недель. Соответственно, в конце недели омичам, по-видимому, все-таки придется померзнуть в квартирах.

#Ольга Акамова#Новости#Омская область#Омск#Город#Отопление#Тепло#Потепление
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10