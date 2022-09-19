Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Кабулжанов: Саммит ШОС набрал 340 млн просмотров

19 сентября 06:47
Фото: rus.sectsco.org
Саммит Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который состоялся в Самарканде 15-16 сентября, набрал триста сорок миллионов просмотров в Telegram.

Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Узбекистана Юсуп Кабулжанов. Он уточнил, что саммит ШОС получил также пятьдесят одну тысячу упоминаний, пишет Pravda.Ru со ссылкой на соцсети чиновника.

Шанхайская организация сотрудничества представляет собой международную организацию, основанную 15 июня 2001 года главами Китая, Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года к ШОС присоединились Индия и Пакистан, а 16 сентября нынешнего года — Иран. Кроме того, в будущем ожидается вступление в организацию также Белоруссии.

Подпишитесь
Запланированное срочное обращение Путина перенесли
Сегодня, 01:34
Омские следователи объявили о проверке в отношении депутата Горсовета Анны Степаненко
Вчера, 10:37
«Остался трехлетний сын»: молодой омич погиб, вступившись за женщину на улице
Вчера, 13:58
Предполагаемого убийцу застреленного в Омске бизнесмена Плахина задержали в Тюмени
Вчера, 17:55
Салют отменяется. В Омске серьезно изменили программу празднования 200-летия региона
Вчера, 10:11
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
19 сентября, 18:27