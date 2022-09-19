Кабулжанов: Саммит ШОС набрал 340 млн просмотров

Об этом сообщил официальный представитель Министерства иностранных дел Узбекистана Юсуп Кабулжанов. Он уточнил, что саммит ШОС получил также пятьдесят одну тысячу упоминаний, пишет Pravda.Ru со ссылкой на соцсети чиновника.
Шанхайская организация сотрудничества представляет собой международную организацию, основанную 15 июня 2001 года главами Китая, Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года к ШОС присоединились Индия и Пакистан, а 16 сентября нынешнего года — Иран. Кроме того, в будущем ожидается вступление в организацию также Белоруссии.