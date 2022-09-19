Кабулжанов: Саммит ШОС набрал 340 млн просмотров

Шанхайская организация сотрудничества представляет собой международную организацию, основанную 15 июня 2001 года главами Китая, Российской Федерации, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. 9 июня 2017 года к ШОС присоединились Индия и Пакистан, а 16 сентября нынешнего года — Иран. Кроме того, в будущем ожидается вступление в организацию также Белоруссии.