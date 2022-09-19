Две недели все брошено. В Омске рабочие не закопали трубы после ремонта

Вчера, 18 сентября, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от жителей микрорайона Заозерный. Они рассказали, что две недели назад между домами № 14/1 и № 14/2 на проспекте Менделеева ремонтировали трубы.
Для этого рабочие вскрыли асфальт, но после окончания работ так ничего и не восстановили. При этом территорию как следует не огородили со всех сторон, участок является опасным.
«Между прочим, это подъезд к дошкольному образовательному учреждению, детскому саду № 394», — отметил автор поста Павел Бурмистров.