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Две недели все брошено. В Омске рабочие не закопали трубы после ремонта

Вчера, 01:33
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на разрытую дорогу на подъезде к детсаду

Разрытый участок находится прямо на дороге в детский сад.

Вчера, 18 сентября, в паблике «ЧП Омск» появилась жалоба от жителей микрорайона Заозерный. Они рассказали, что две недели назад между домами № 14/1 и № 14/2 на проспекте Менделеева ремонтировали трубы.

Для этого рабочие вскрыли асфальт, но после окончания работ так ничего и не восстановили. При этом территорию как следует не огородили со всех сторон, участок является опасным.

«Между прочим, это подъезд к дошкольному образовательному учреждению, детскому саду № 394», — отметил автор поста Павел Бурмистров.
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Труба#Соцсети#Жалобы
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