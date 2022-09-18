Запашный сообщил, какие травмы получила упавшая в омском цирке гимнастка

Как сообщил Эдгард Запашный в своем телеграм-канале, у гимнатки диагностирован перелом кисти. Также есть подозрение на компрессионный перелом позвоночника. Директор цирка, по его словам, сейчас находится в больнице вместе с пострадавшей.
Напомним, 18 сентября во время представления гимнастка цирка Филатовых упала с высоты в несколько метров. Город55 опубликовал видео падения в своем телеграм-канале. В пресс-службе цирка Филатовых пострадавшая гимнастка не имеет претензий к работодателю после инцидента. Ей окажут содействие в лечении производственной травмы.