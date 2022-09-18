Запашный сообщил, какие травмы получила упавшая в омском цирке гимнастка

Напомним, 18 сентября во время представления гимнастка цирка Филатовых упала с высоты в несколько метров. Город55 опубликовал видео падения в своем телеграм-канале. В пресс-службе цирка Филатовых пострадавшая гимнастка не имеет претензий к работодателю после инцидента. Ей окажут содействие в лечении производственной травмы.