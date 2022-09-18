Преподаватель омского вуза взяла три кредита и перевела 680 тысяч мошенникам

На телефон 52-летней преподавательница одного из омских вузов поступил звонок от неизвестного. Он предупредил, что на имя заявительницы в подана заявка на кредит сразу в несколько банков. «Сотрудник службы безопасности» назвал личные данные клиентки и номер банковской карты. Это усыпило бдительность женщины.



Злоумышленники приступили к делу: контролировали каждый шаг омички, постоянно держали с ней связь. Полиция опубликовала скриншоты переписки: