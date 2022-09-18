Преподаватель омского вуза взяла три кредита и перевела 680 тысяч мошенникам

Омичка обратилась в полицию после того, как перевела мошенникам 680 тысяч рублей. Правоохранители поделились этой невероятной историей.
На телефон 52-летней преподавательница одного из омских вузов поступил звонок от неизвестного. Он предупредил, что на имя заявительницы в подана заявка на кредит сразу в несколько банков. «Сотрудник службы безопасности» назвал личные данные клиентки и номер банковской карты. Это усыпило бдительность женщины.
Злоумышленники приступили к делу: контролировали каждый шаг омички, постоянно держали с ней связь. Полиция опубликовала скриншоты переписки:
Следуя инструкциям, потерпевшая оформила три кредита в разных банках, обналичила деньги и перевела их на указанные счета. После этого преподаватель зашла в электронные личные кабинеты финорганизаций и увидела, что займы не были погашены, как того обещали мошенники. Тогда женщина обратилась в полицию.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».