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Преподаватель омского вуза взяла три кредита и перевела 680 тысяч мошенникам

18 сентября 08:46
Фото: 1MI
Женщина долго переписывалась со злоумышленниками. Полиция предоставила скриншоты разговора.

Омичка обратилась в полицию после того, как перевела мошенникам 680 тысяч рублей. Правоохранители поделились этой невероятной историей.

На телефон 52-летней преподавательница одного из омских вузов поступил звонок от неизвестного. Он предупредил, что на имя заявительницы в подана заявка на кредит сразу в несколько банков. «Сотрудник службы безопасности» назвал личные данные клиентки и номер банковской карты. Это усыпило бдительность женщины.

Злоумышленники приступили к делу: контролировали каждый шаг омички, постоянно держали с ней связь. Полиция опубликовала скриншоты переписки:

Фото: УМВД России по Омской области

Следуя инструкциям, потерпевшая оформила три кредита в разных банках, обналичила деньги и перевела их на указанные счета. После этого преподаватель зашла в электронные личные кабинеты финорганизаций и увидела, что займы не были погашены, как того обещали мошенники. Тогда женщина обратилась в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

#Происшествия#Новости#Омск#Полиция#Мошенничество#Уголовное дело
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