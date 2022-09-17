Зима близко. В четырех районах Омской области официально стартовал отопительный сезон

Главы районов в Омской области отчитались о подготовке к отопительному сезону, а в некоторых районах он уже начался. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, отопление уже появилось в домах Калачинского, Крутинского, Нижнеомского и Тевризского районов. В ближайшие дни отопительный сезон начнется в Любинском, Большеуковском и Москаленском районах.