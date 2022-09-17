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Зима близко. В четырех районах Омской области официально стартовал отопительный сезон

17 сентября 08:08
Фото: 1MI

В четырех районах Омской области стартовал отопительный сезон

Районные котельные постепенно начинают работать в зимнем режиме.

Главы районов в Омской области отчитались о подготовке к отопительному сезону, а в некоторых районах он уже начался. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, отопление уже появилось в домах Калачинского, Крутинского, Нижнеомского и Тевризского районов. В ближайшие дни отопительный сезон начнется в Любинском, Большеуковском и Москаленском районах.

Отмечается, что в районных администрациях появились комиссии по проверке готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей к отопительному сезону. На ремонт оборудования и теплопровода в этом году выделили 31 млн рублей, еще 30 млн рублей направили на приобретение и установку котельного оборудования.

Также из резервного фонда правительства региона выделили более 132 млн рублей на оказание финансовой помощи теплоснабжающим организациям в районах. Создан нормативный запас угля для объектов социальной сферы — завезено 14.5 тыс тонн при нормативе 8.8 тыс тонн.

#Ольга Акамова#Общество#Новости#Омск#Омская область#Отопление#Отопительный сезон#Тепло#Потепление
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