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В Венгрии женщин обязали перед абортом слушать сердцебиение плода

17 сентября 19:15
Фото: 1MI
Жительницы Венгрии, принявшие решение об искусственном прерывании беременности, обязаны прослушать сердцебиение плода и ознакомиться с его жизненными показателями.

Соответствующее распоряжение выпустило правительство государства. Об этом сообщает 360tv.ru, ссылаясь на «Известия».

15 сентября 2022 года в Венгрии вступил в силу указ главы МВД государства Шандора Пинтера, согласно которому в заявление на искусственное прерывание беременности вносится дополнительный пункт. Текст пункта: «Медицинские заключения свидетельствуют, что медицинский работник продемонстрировал беременной фактор функционирования жизненных функций плода в четко идентифицируемом виде».

Отмечается, что нововведение не вступает в противоречие с действующим этическим кодексом и основными принципами Национальной врачебной палаты. Представители палаты объяснили, что фиксация жизненных показателей плода и информирование о них женщин и ранее были обязательными.

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