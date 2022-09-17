У подъезда омской многоэтажки нашли тело мужчины

В паблике «Инцидент Омск» появилось сообщение о трагедии, которая случилась у одного из домов в микрорайоне Кузьминки на Левобережье. По словам очевидцев, у одного из подъездов обнаружили тело мужчины.
В пресс-службе омской полиции Городу55 подтвердили информацию о случившемся. Известно, что трагедия случилась утром в субботу, 17 сентября, около 10:00 часов. Личность погибшего мужчины установлена, ему было 39 лет. Он выпал из окна многоэтажки.
Проводится проверка, по результатам которого будет принято процессуальное решение.