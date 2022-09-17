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У подъезда омской многоэтажки нашли тело мужчины

17 сентября 09:38
Фото: 1MI
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Пострадавший разбился, упав с высоты.

В паблике «Инцидент Омск» появилось сообщение о трагедии, которая случилась у одного из домов в микрорайоне Кузьминки на Левобережье. По словам очевидцев, у одного из подъездов обнаружили тело мужчины.

В пресс-службе омской полиции Городу55 подтвердили информацию о случившемся. Известно, что трагедия случилась утром в субботу, 17 сентября, около 10:00 часов. Личность погибшего мужчины установлена, ему было 39 лет. Он выпал из окна многоэтажки.

Проводится проверка, по результатам которого будет принято процессуальное решение.

#Омск#Происшествия#Новости#Омская область#Смерть#Разбился#Разбился человек#Ольга Акамова
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