Научились пить. В Омске за 10 лет стало вдвое меньше пострадавших от плохого алкоголя

Несмотря на то, что количество пострадавших от алкоголя сократилось, в целом вред спиртного на организм остался прежним: он все так же оказывает негативное воздействие на нервную систему и интеллект, а также сокращает жизнь человека. Токсиколог подчеркивает, что безопасных доз алкоголя не существует, и любое количество употребляемого спиртного может вызвать зависимость.