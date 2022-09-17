Научились пить. В Омске за 10 лет стало вдвое меньше пострадавших от плохого алкоголя

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области поделились статистикой, которая касается алкоголя: за последние 10 лет число пострадавших от некачественного спиртного сократилось вдвое.
Также сократилось и число молодых людей, которые страдают от алкозависимости. По мнению заведующего отделением острых отравлений БСМП № 1 Александра Сабаева, изменилась культура употребления алкогольных напитков и серьезно разнообразился досуг.
«Люди меняют свой образ жизни: становятся автолюбителями, занимаются спортом, у людей появляются интересные хобби, они больше путешествуют. Меняется и законодательство. На продажу алкоголя введен часовой регламент. Люди перестали распивать во дворах и парках. Да и традиции изменились. Раньше „обмывать“ каждую крупную покупку или отпуск было делом обычным, сейчас в этом нет необходимости», — делится наблюдениями врач-токсиколог Александр Сабаев.
Несмотря на то, что количество пострадавших от алкоголя сократилось, в целом вред спиртного на организм остался прежним: он все так же оказывает негативное воздействие на нервную систему и интеллект, а также сокращает жизнь человека. Токсиколог подчеркивает, что безопасных доз алкоголя не существует, и любое количество употребляемого спиртного может вызвать зависимость.