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Научились пить. В Омске за 10 лет стало вдвое меньше пострадавших от плохого алкоголя

17 сентября 09:22
Фото: 1MI

Жители Омска стали реже травиться алкоголем

Врачи считают, что в регионе поднялась культура употребления спиртных напитков.

В пресс-службе министерства здравоохранения Омской области поделились статистикой, которая касается алкоголя: за последние 10 лет число пострадавших от некачественного спиртного сократилось вдвое.

Также сократилось и число молодых людей, которые страдают от алкозависимости. По мнению заведующего отделением острых отравлений БСМП № 1 Александра Сабаева, изменилась культура употребления алкогольных напитков и серьезно разнообразился досуг.

«Люди меняют свой образ жизни: становятся автолюбителями, занимаются спортом, у людей появляются интересные хобби, они больше путешествуют. Меняется и законодательство. На продажу алкоголя введен часовой регламент. Люди перестали распивать во дворах и парках. Да и традиции изменились. Раньше  „обмывать“ каждую крупную покупку или отпуск было делом обычным, сейчас в этом нет необходимости», — делится наблюдениями врач-токсиколог Александр Сабаев.

Несмотря на то, что количество пострадавших от алкоголя сократилось, в целом вред спиртного на организм остался прежним: он все так же оказывает негативное воздействие на нервную систему и интеллект, а также сокращает жизнь человека. Токсиколог подчеркивает, что безопасных доз алкоголя не существует, и любое количество употребляемого спиртного может вызвать зависимость.

#Ольга Акамова#Город#Общество#Новости#Омск#Омская область#Алкоголь#Пострадавшие#Отравление
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