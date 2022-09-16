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Жара до +29. На следующей неделе в Омск нагрянет бабье лето

16 сентября 07:58
Фото: 1MI

В Омск с понедельника придет бабье лето

В городе на несколько дней установится жаркая погода.

В Омск на следующей неделе придет летнее тепло. В понедельник, 19 сентября, столбик термометра покажет +13…+25 градусов. Во вторник, 20 сентября, воздух прогреется до +16 +28 градусов. В среду, 21 сентября, ожидается жара до +29 градусов.

В четверг, 22 сентября, характер погоды существенно не изменится. Столбик термометра поднимется до +17…+28 градусов. В пятницу, 23 сентября, в городе немного похолодает до +13…+24 градусов. В субботу, 24 сентября, резко похолодает до +6…+13 градусов. В воскресенье, 25 сентября, характер погоды существенно не изменится. Будет прохладно до +4…+14 градусов.

#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Погода в Омске#Прогноз погоды
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