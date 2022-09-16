Жара до +29. На следующей неделе в Омск нагрянет бабье лето

В четверг, 22 сентября, характер погоды существенно не изменится. Столбик термометра поднимется до +17…+28 градусов. В пятницу, 23 сентября, в городе немного похолодает до +13…+24 градусов. В субботу, 24 сентября, резко похолодает до +6…+13 градусов. В воскресенье, 25 сентября, характер погоды существенно не изменится. Будет прохладно до +4…+14 градусов.