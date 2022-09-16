Валерий Лимаренко: ремонт подъездов должен проводиться с учётом пожеланий жителей

Проведение текущего ремонта общего имущества собственников жилых помещений МКД - обязанность управляющих компаний. Однако в 2022 году губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял решение оказать поддержку и выделить дополнительное финансирование - для увеличения количества отремонтированных подъездов и входных групп. Но участвовать в программе могут только те УК, что готовы вложить на условиях софинансирования свои средства. При этом губернатор подчеркнул, что ремонт подъездов должен проводиться с учётом пожеланий жителей.