Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Валерий Лимаренко: ремонт подъездов должен проводиться с учётом пожеланий жителей

16 сентября 06:35
Уже в пяти районах Сахалинской области завершён запланированный ремонт подъездов

Проблемы жилищно-коммунального комплекса активно решаются на территории Сахалинской области. В этом году значительно увеличится количество отремонтированных подъездов и входных групп в многоквартирных домах.

Если в 2021 году было отремонтировано 90 подъездов, 0 входных групп, то в 2022 году – 432 подъезда, 195 входных групп, пишет Sakh.online.

Проведение текущего ремонта общего имущества собственников жилых помещений МКД - обязанность управляющих компаний. Однако в 2022 году губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко принял решение оказать поддержку и выделить дополнительное финансирование - для увеличения количества отремонтированных подъездов и входных групп. Но участвовать  в программе могут только те УК, что готовы вложить на условиях софинансирования свои средства. При этом губернатор подчеркнул, что ремонт подъездов должен проводиться с учётом пожеланий жителей. 

На сегодня уже в пяти районах Сахалина полностью завершён запланированный ремонт подъездов - в Александровск-Сахалинском, Долинском, Макаровском, Смирныховском и Томаринском районах. Заканчивают ремонт в Углегорском, Невельском и Корсаковском городских округах. 

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10