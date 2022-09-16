Валерий Лимаренко: мы даём сигнал бизнесу – приходите работать на Сахалин и Курилы

Сахалинская область вошла в тройку лидеров VII Восточного экономического форума по объёму привлеченных инвестиций. На площадке ВЭФ-2022, который прошёл в начале сентября во Владивостоке, с островном регионом было заключено соглашений на общую сумму 117 млрд рублей.
Большой объём инвестиций касается развития производственных мощностей, которые создадут не только новые рабочие места и увеличат налоговые поступления в казну, но и закроют потребности области в ряде необходимых продуктов. Один из таких проектов – строительство завода по производству нефтепродуктов. Инвестор - ПАО «Газпром». И сейчас идёт поэтапная проработка проекта, который имеет огромное значение для региона. Предприятие будет выпускать авиационный керосин, бензин и дизельное топливо.
- Сегодня все жидкие виды топлива мы завозим с материка. Местное производство нефтепродуктов снизит зависимость региона от внешних поставок. Вырастут налогооблагаемая база и поступления в бюджет. В частности, единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», которая базируется на Сахалине, получит более доступный по цене авиакеросин и сможет расширить маршрутную сеть на островах, – пояснил важность будущего предприятия губернатор Валерий Лимаренко.
Кроме того, ПАО «Газпром» намерен построить на Сахалине завод по производству сжиженного природного газа, на Курильских островах –комплекс по приёму, хранению и регазификации.
Инвесторы проявили заинтересованность к транспортно-логистической отрасли региона. Важнейший транспортный узел региона - Корсаковский порт, в перспективе – один из опорных портов Северного морского пути, - ждёт модернизация. На базе порта планируется, в том числе, создание судостроительного центра, на который инвестор направит 6,5 млрд рублей. На площадке ВЭФ-2022 соответствующее соглашение было подписано правительством островного региона, компанией «Юматекс», Корпорацией
развития Дальнего Востока и Арктики и национальным институтом развития «ВЭБ.РФ». Планируется, что до 2026 года островная верфь выпустит до ста судов малой категории.
Развитием морских перевозок на Сахалине займётся УК «Дело». Соглашение о сотрудничестве с компанией в ходе форума подписал Валерий Лимаренко. «Дело» примет участие в развитии транспортно-логистической сети в морских — Корсакове и Холмске. А также в грузоперевозках на паромной переправе Холмск — Ванино, - сообщает портал Sakh.online.
Частные инвесторы вкладывают средства и в туристическую отрасль островного региона. Туристический поток на Сахалин и Курилы заметно вырос за последние три года. Возросший интерес путешественников к региону необходимо закрепить привлекательными предложениями по размещению, питанию, транспортной доступностью и комфортным сервисом. Для решения этих задач власти Сахалинской области активно привлекают частные инвестиции в развитие гостеприимной инфраструктуры. Среди уже введённых объектов - гостиничный комплекс с аквапарком Парадайз Резорт Отель, первая очередь апарт-отеля «Сахалин Шале», дополнительный корпус к гостинице «Мега Палас Отель», ресторанный комплекс на вершине горы Большевик, торгово-развлекательный центр «Аллея».
Недавно правительство РФ ввело преференциальный режим для компаний, реализующих инвестиционные проекты на Курилах, в том числе и связанные с развитием туризма. Готовы помогать турбизнесу и областные власти.
- Мы даём сигнал – приходите работать на Курилы, мы поддержим. Турбизнес на островах для нас очень важен. Это налоги, новые рабочие места для местных жителей, и развитие туристической инфраструктуры, которой всё чаще пользуются не только гости области, но и местные жители, - подчёркивает Валерий Лимаренко.
Отмечается, что на площадке ВЭФ-2022 были достигнуты соглашения с Ростуризмом и Корпорацией развития Дальнего Востока и Арктики. Ведомства помогут областному правительству привлекать гостей и инвесторов на Курилы. Стороны намерены проводить совместные международные и региональные тематические форумы, конференции, семинары, круглые столы, рабочие встречи и иные мероприятия, посвященные богатому туристическому потенциалу российских островов. А
также вместе оценивать и отбирать перспективные туристические проекты, адаптировать их под конкретных инвесторов. На площадке форума было подписано соглашение с ООО «Антерра», которое позволит увеличить количество гостей острова Итуруп и создать 100 рабочих мест. В районе озера Рейдовое появится четырёхзвездочная гостиница на 121 номер со СПА-комплексом. Объект планируют возвести к 2026 году.
ООО «Мантера-Групп» займется главным центром притяжения на Сахалине – горнолыжным курортом «Горный воздух». Регион получит дополнительный приток туристов и инвестиций, рост поступлений в бюджет, а также современные объекты, которыми будут пользоваться и гости, и местные жители.
Немало соглашений, заключенных правительством Сахалинской области во время форума, затрагивают не только экономику, но и сферу здравоохранения. По программе «Дальневосточная концессия» в регионе инвесторы построят сеть поликлиник в нескольких муниципалитетах, а также центр ядерной медицины.