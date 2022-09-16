Валерий Лимаренко: мы даём сигнал бизнесу – приходите работать на Сахалин и Курилы

Сахалинская область вошла в тройку лидеров VII Восточного экономического форума по объёму привлеченных инвестиций. На площадке ВЭФ-2022, который прошёл в начале сентября во Владивостоке, с островном регионом было заключено соглашений на общую сумму 117 млрд рублей.

Большой объём инвестиций касается развития производственных мощностей, которые создадут не только новые рабочие места и увеличат налоговые поступления в казну, но и закроют потребности области в ряде необходимых продуктов. Один из таких проектов – строительство завода по производству нефтепродуктов. Инвестор - ПАО «Газпром». И сейчас идёт поэтапная проработка проекта, который имеет огромное значение для региона. Предприятие будет выпускать авиационный керосин, бензин и дизельное топливо.

- Сегодня все жидкие виды топлива мы завозим с материка. Местное производство нефтепродуктов снизит зависимость региона от внешних поставок. Вырастут налогооблагаемая база и поступления в бюджет. В частности, единая дальневосточная авиакомпания «Аврора», которая базируется на Сахалине, получит более доступный по цене авиакеросин и сможет расширить маршрутную сеть на островах, – пояснил важность будущего предприятия губернатор Валерий Лимаренко.

Кроме того, ПАО «Газпром» намерен построить на Сахалине завод по производству сжиженного природного газа, на Курильских островах –комплекс по приёму, хранению и регазификации.

Инвесторы проявили заинтересованность к транспортно-логистической отрасли региона. Важнейший транспортный узел региона - Корсаковский порт, в перспективе – один из опорных портов Северного морского пути, - ждёт модернизация. На базе порта планируется, в том числе, создание судостроительного центра, на который инвестор направит 6,5 млрд рублей. На площадке ВЭФ-2022 соответствующее соглашение было подписано правительством островного региона, компанией «Юматекс», Корпорацией