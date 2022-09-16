Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Омская область при поддержке Сбера приобрела новую аграрную технику

16 сентября 06:13
Фото: ПАО Сбербанк
Более 60 тыс. гектар земли в Омской области возделывается при помощи новой сельскохозяйственной техники, которую по договору лизинга с региональным отделением Сбербанка приобрел Омский аграрный научный центр.

Сумма сделки превысила 330 млн рублей и позволила пополнить автопарк организации 20 единицами техники: комбайнами, косилками, самосвалами и другим оборудованием.

Сергей Коновалов, управляющий Омским отделением ПАО Сбербанк:

«Несмотря на непростые климатические условия, мы видим большие перспективы в развитии АПК региона. Их подтверждают результаты работы наших партнеров. Скажем, Омский аграрный научный центр не просто показывает высокий уровень урожайности, здесь создают новые сорта различных сельскохозяйственных культур, ведут перспективные исследования в селекции и семеноводстве. Со своей стороны банк готов предложить таким производителям и финансовую поддержку, и услуги по автоматизации процессов, например, процесса прогнозирования урожая и управления с/х техникой на базе искусственного интеллекта».
Фото: ПАО Сбербанк

Омский аграрный научный центр является комплексным научным учреждением, которое ведет исследования по основным перспективным направлениям в области сельскохозяйственного производства, занимается производством оригинальных, элитных семян и семян высших репродукций, разведением крупного рогатого скота, молочным животноводством и племенной работой.

Максим Чекусов, директор Омского аграрного научного центра:

«Обновление техники и приборной базы для нас являются приоритетными. Поэтому мы первые из научных учреждений аграрного профиля начали приобретать технику в лизинг. Это новые тракторы, комбайны, посевные комплексы. Наши партнеры из Сбера содействуют данному процессу по всем направлениям. Используя инструмент оплаты в лизинг, Омский АНЦ значительно усиливается в материально-техническом плане и повышает эффективность деятельности, в том числе по закладке научных опытов».
Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10