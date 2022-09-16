Катализаторы омского производства будут внедрять на предприятия «Газпром переработка»

В рамках форума «Газпромнефть-Каталитические системы» заключили с «Газпром переработка» соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предполагает, что стороны будут взаимодействовать в области внедрения катализаторов омского производства на нефтегазоперерабатывающие предприятия «Газпром переработка». В частности, планируется обмен опытом и совместное тестирование катализаторов. Также стороны намерены развивать технологии восстановления активности катализаторов гидропроцессов. Собственная технология позволяет «Газпром нефти» практически полностью восстанавливать их активность и использовать повторно.