Катализаторы омского производства будут внедрять на предприятия «Газпром переработка»

С 13 по 16 сентября прошел XI Петербургский международный газовый форум, в работе которого приняли участие и представители Омской области.
Форум посетили представители регионального министерства промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития, а также крупных омских предприятий — в том числе «Газпромнефть-Каталитические системы».
В рамках форума «Газпромнефть-Каталитические системы» заключили с «Газпром переработка» соглашение о стратегическом сотрудничестве. Документ предполагает, что стороны будут взаимодействовать в области внедрения катализаторов омского производства на нефтегазоперерабатывающие предприятия «Газпром переработка». В частности, планируется обмен опытом и совместное тестирование катализаторов. Также стороны намерены развивать технологии восстановления активности катализаторов гидропроцессов. Собственная технология позволяет «Газпром нефти» практически полностью восстанавливать их активность и использовать повторно.
По словам генерального директора «Газпромнефть — Каталитические системы» Александра Чембулаева, объединение опыта двух предприятий позволит расширить возможности применения новых перспективных технологий, а также усилит работу по созданию цепочки разработки и кастомизации новых марок катализаторов.
«Выступая надежным партнером нефтегазоперерабатывающих предприятий, мы предлагаем рынку эффективные катализаторы, созданные по собственным эффективным технологиям. Стратегическое сотрудничество расширит возможности развития технологий подбора катализаторов для решения конкретных задач в интересах всей отрасли», — отметил Александр Чембулаев.
Стороны подчеркнули, что соглашение о партнерстве - важный шаг к достижению независимости российских нефтепереработчиков от импортных поставок.
«Эффективная работа катализаторов лежит в основе успеха современных нефтегазоперерабатывающих предприятий. Соглашение о стратегическом сотрудничество укрепит наше партнерство и позволит комплексно подойти к вопросу обеспечения наших филиалов современными эффективными отечественными катализаторами», — сказал генеральный директор «Газпром переработка» Айрат Ишмурзин.