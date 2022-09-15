В Сбере начали принимать заявки в рамках программы "Сельская ипотека"

По правилам программы получатель ипотеки может купить участок с уже построенным объектом или дом блокированной застройки у юридического лица. У организации можно приобретать объекты, с момента постройки которых прошло не более трех лет. Если продавец – физическое лицо, то объекту должно быть не более пяти лет.