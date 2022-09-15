В Сбере начали принимать заявки в рамках программы "Сельская ипотека"

Ипотеку выдают по ставке 2,7% с сервисом электронной регистрации от “Домклик”, если получатель намерен приобрести готовое жилье. При строительстве нового жилого объекта ставка составит 3%.
Как рассказали в Сбербанке, размер первоначального взноса должен быть не менее пятнадцати процентов от общей стоимости объекта недвижимости, а по двум документам – от пятидесяти процентов. Верхняя граница ипотечного кредита – 5 миллионов рублей, информируют NewsNN.ru.
По мнению первого зампреда правления Кирилла Царева, проект является важным в плане улучшения жилищных условий сельских граждан.
На сайте Домклика можно ознакомиться с актуальным списком населенных пунктов, где действует данная программа на покупку жилья. Царев уточнил, что заявку можно оформить онлайн.
По правилам программы получатель ипотеки может купить участок с уже построенным объектом или дом блокированной застройки у юридического лица. У организации можно приобретать объекты, с момента постройки которых прошло не более трех лет. Если продавец – физическое лицо, то объекту должно быть не более пяти лет.
Также программа предусматривает возможность выдачи ипотечного займа для строительства жилого дома по договору подряда с организацией или ИП на участке, который принадлежит получателю или который он намерен приобрести. При таких условиях объект должен быть построен в течение двух лет.
У программы «Сельская ипотека» есть некоторые особенности. Например, заключать кредитный договор можно только после того, как объект будет согласован с Минсельхозом РФ. Эта процедура занимает до десяти дней.
Также обязательно, чтобы недвижимость была пригодной для проживания. К дому должно быть подведено электричество и водные коммуникации. Владелец обязан прописаться в новом доме в течение 180 дней с даты оформления его в собственность.
Как уточнили в Сбербанке, кредит по программе «Сельская ипотека» выдается гражданину только один раз.