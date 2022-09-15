В Пермской ЦБК рассказали о работе по лесовосстановлению в Прикамье

ПЦБК арендует в Прикамье более 401 гектара леса. Для изготовления картона и бумаги вырубается берёза, взамен компания высаживает сосны и ели. Об этом пишет properm.ru.
По словам советника генерального директора ПЦБК по вопросам лесообеспечения Ивана Полынского, предприятие высаживает молодые деревья на площади, равной 1000 футбольных полей. В 20% случаев саженцы имеют закрытую корневую систему, согласно требованию кабмина. За сезон предприятие высадит 226 000 таких саженцев. Приоритетом для компании является ответственное и рациональное использование леса.
Эксперты отмечают, что саженцы с закрытой корневой системой меньше болеют. Но они стоят дороже и требуют подготовки почвы перед высадкой.
Гендиректор ООО «Рейд» — подрядчика ПЦБК, Юрий Лукин, сообщил, что они используют форвардер с двумя дисковыми боронами. Таким образом, за довольно короткое время удаётся обработать большую площадь.
Далее при помощи специальной трубы саженцы высаживаются в почву. Посадочная труба позволяет высадить за рабочую смену примерно 1000 деревьев.
За саженцами ухаживают 4 года. Если молодое дерево не приживается, вместо него сажают новое.
Возглавляющий управление лесопользования Минприроды Прикамья Евгений Попляков заявил, что лесовосстановление проходит по всем правилам, а ПЦБК внимательно подходит к этому процессу.