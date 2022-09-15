В Пермской ЦБК рассказали о работе по лесовосстановлению в Прикамье

Пермская ЦБК продемонстрировала, как восстанавливаются леса на арендованных участках. Компания высаживает такое же количество гектаров, которое было срублено для производства. Работу планируют закончить до наступления заморозков, чтобы прижилось больше саженцев.

ПЦБК арендует в Прикамье более 401 гектара леса. Для изготовления картона и бумаги вырубается берёза, взамен компания высаживает сосны и ели. Об этом пишет properm.ru. По словам советника генерального директора ПЦБК по вопросам лесообеспечения Ивана Полынского, предприятие высаживает молодые деревья на площади, равной 1000 футбольных полей. В 20% случаев саженцы имеют закрытую корневую систему, согласно требованию кабмина. За сезон предприятие высадит 226 000 таких саженцев. Приоритетом для компании является ответственное и рациональное использование леса. Эксперты отмечают, что саженцы с закрытой корневой системой меньше болеют. Но они стоят дороже и требуют подготовки почвы перед высадкой. Гендиректор ООО «Рейд» — подрядчика ПЦБК, Юрий Лукин, сообщил, что они используют форвардер с двумя дисковыми боронами. Таким образом, за довольно короткое время удаётся обработать большую площадь. Далее при помощи специальной трубы саженцы высаживаются в почву. Посадочная труба позволяет высадить за рабочую смену примерно 1000 деревьев. За саженцами ухаживают 4 года. Если молодое дерево не приживается, вместо него сажают новое. Возглавляющий управление лесопользования Минприроды Прикамья Евгений Попляков заявил, что лесовосстановление проходит по всем правилам, а ПЦБК внимательно подходит к этому процессу.