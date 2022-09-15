Город55
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В омском скейтпарке появилась зеленая зона благодаря ОНПЗ

15 сентября 08:53
Фото: Андрей Шавин
Предприятие высадило вокруг спортивного объекта липы и барбарис.

В Омске завершилось благоустройство первого в городе скейт-парка на Бударина, который возвел ОНПЗ в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» компании «Газпром нефть». Теперь вокруг площадки посадили 250 кустов барбариса и 15 крупномерных саженцев сердцевидной липы. Озеленение скейт-парка стало еще одним этапом экологической деятельности Омского нефтеперерабатывающего завода.

Газон площадью более 600 кв. метров и озеленение предусмотрели еще при проектировании, но липу и барбарис волонтеры предприятия высадили в сентябре для лучшей приживаемости.

«Для нас тема озеленения является приоритетной: волонтеры ОНПЗ регулярно занимаются высадкой саженцев не только в Советском округе, где расположено предприятие, но и на улицах города, на территории социальных учреждений. Высадка лип и барбариса по периметру скейт-парка — еще один шаг к экологическому благополучию Омска. Создание комфортной среды для жителей региона — значимое направление социальной деятельности компании», — отметил генеральный директор Омского НПЗ Олег Белявский.
Фото: Андрей Шавин

Спортивный объект, который ОНПЗ подарил Омску ко Дню города, стал тренировочной площадкой для скейтбордистов и любителей самокатов, а также популярным местом отдыха. Появление уютной зеленой локации в одном из самых популярных общественных пространств — вклад предприятия в создание здоровой и комфортной городской среды.

Подпишитесь
В Омске снова прогнозируют рост заболеваемости ковидом: будут ли закрывать школы
Вчера, 18:27
Депутат Госдумы попросил Бастрыкина взять под контроль ситуацию с Анной Степаненко
Вчера, 19:15
В Омском аэропорту экстренно посадили самолет из-за смерти пилота
Вчера, 13:31
Росгидромет обнаружил экстремально высокое загрязнение воздуха в Омской области
Вчера, 17:19
В Омске арестовали замглавы омской чеченской диаспоры Альви Джабраилова
Вчера, 10:35
Почем хоккей? Стали известны цены на матчи «Авангарда» в Омске
Вчера, 22:10