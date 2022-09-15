В омском скейтпарке появилась зеленая зона благодаря ОНПЗ

Спортивный объект, который ОНПЗ подарил Омску ко Дню города, стал тренировочной площадкой для скейтбордистов и любителей самокатов, а также популярным местом отдыха. Появление уютной зеленой локации в одном из самых популярных общественных пространств — вклад предприятия в создание здоровой и комфортной городской среды.