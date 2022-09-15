Уволили за отдых в выходные. Электрик из Омска «прогулял» работу в праздники

В ТСЖ решили, что мужчина прогулял сразу четыре рабочих дня: с 1 по 3 ноября и 9 ноября. Однако в суде установили, что на основании указа президента РФ, дни с 30 октября по 7 ноября считались выходными, а в ТСЖ не был установлен ненормированный рабочий день для сотрудников.