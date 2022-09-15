Уволили за отдых в выходные. Электрик из Омска «прогулял» работу в праздники

В пресс-службе омской прокуратуры рассказали о незаконном увольнении электрика ТСЖ «Волховстрой». Мужчина лишился работы в ноябре 2021 года якобы за прогул работы. Однако в суде, куда обратился омич, выяснилось, что в дни «прогула» омич был на законных выходных.
В ТСЖ решили, что мужчина прогулял сразу четыре рабочих дня: с 1 по 3 ноября и 9 ноября. Однако в суде установили, что на основании указа президента РФ, дни с 30 октября по 7 ноября считались выходными, а в ТСЖ не был установлен ненормированный рабочий день для сотрудников.
В итоге 18 апреля 2022 года суд встал на сторону уволенного работника и обязал работодателя выплатить мужчине компенсацию за вынужденный простой и компенсацию морального вреда. Ожидаемо, представитель ТСЖ обжаловал это решение, но в Омском областном суде не нашли оснований для пересмотра решения. Теперь мужчину должны восстановить на работе, отметили в пресс-службе облпрокуратуры.