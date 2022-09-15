Стало известно о планах США по транспортировке нефти через Каспий

Дональд Лу сделал соответствующее заявление в рамках слушаний, которые проходили в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского конгресса. Казахстан, как отметил помощник госсекретаря, допускает возможности для транспортировки нефти через Азербайджан и Грузию через Каспийское море на мировые рынки.