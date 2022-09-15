Стало известно о планах США по транспортировке нефти через Каспий

США изучают возможности для доставки нефти из Казахстана на мировые рынки через Каспийское море, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу.
Дональд Лу сделал соответствующее заявление в рамках слушаний, которые проходили в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского конгресса. Казахстан, как отметил помощник госсекретаря, допускает возможности для транспортировки нефти через Азербайджан и Грузию через Каспийское море на мировые рынки.
Дипломат заявил, что президент Казахстана уже отдал министрам распоряжение найти альтернативные пути доставки энергетических ресурсов.