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Стало известно о планах США по транспортировке нефти через Каспий

15 сентября 06:40
Фото: pxhere.com
Соответствующую информацию озвучили в Госдепе.

США изучают возможности для доставки нефти из Казахстана на мировые рынки через Каспийское море, пишет 360tv.ru, ссылаясь на ТАСС и на заявление помощника госсекретаря по делам Южной и Центральной Азии Дональда Лу.

Дональд Лу сделал соответствующее заявление в рамках слушаний, которые проходили в комитете по иностранным делам Палаты представителей американского конгресса. Казахстан, как отметил помощник госсекретаря, допускает возможности для транспортировки нефти через Азербайджан и Грузию через Каспийское море на мировые рынки.

Дипломат заявил, что президент Казахстана уже отдал министрам распоряжение найти альтернативные пути доставки энергетических ресурсов.

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