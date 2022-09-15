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Стабильность. Омск накрыли ночные выбросы во время режима «черного неба»

15 сентября 01:43
Фото: 1MI

Омичи пожаловались на выбросы во время режима НМУ

В соцсетях появились многочисленные жалобы от омичей.

Вчера вечером, 14 сентября, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Режим НМУ продлится до 11:00 15 сентября. Во время него выбросы плохо рассеиваются, поэтому омичи могут жаловаться на неприятные запахи.

В паблике «Проект «Дыши» Омск» омичи рассказали, что поздно вечером почувствовали неприятные запахи на улице Лукашевича, Транссибирской, Орловского, Братского, 10 лет Октября, Учебная и 22 Апреля. Горожане пожаловались, что сильно пахло газом, химией и гарью.

Фото: Город55
#Вероника Жукова#Общество#Новости#Омск#Соцсети#Выбросы
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