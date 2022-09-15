Стабильность. Омск накрыли ночные выбросы во время режима «черного неба»

Вчера вечером, 14 сентября, в Омске объявили о наступлении режима неблагоприятных метеорологических условий первой степени опасности. Режим НМУ продлится до 11:00 15 сентября. Во время него выбросы плохо рассеиваются, поэтому омичи могут жаловаться на неприятные запахи.
В паблике «Проект «Дыши» Омск» омичи рассказали, что поздно вечером почувствовали неприятные запахи на улице Лукашевича, Транссибирской, Орловского, Братского, 10 лет Октября, Учебная и 22 Апреля. Горожане пожаловались, что сильно пахло газом, химией и гарью.