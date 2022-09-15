Скоро заселение. В Центральном округе Омска сдали новую многоэтажку

В доме 10 этажей. Строительством здания занималось ООО «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон «Восточное». Общая площадь жилых квартир в доме составила 8 997.3 квадратных метров. В доме располагается 169 квартир. Больше всего в нем однокомнатных – 89. Также в здании есть 41 двухкомнатная квартира и 39 трехкомнатных квартир.