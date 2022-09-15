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Скоро заселение. В Центральном округе Омска сдали новую многоэтажку

15 сентября 03:40
Фото: мэрия Омска

В омском Амуре-2 ввели в эксплуатацию новую 10-этажку

Новый жилой дом сдали на улице 6-й Амурский проезд.

В Центральном округе Омска сдали новую многоэтажку. Департамент архитектуры и градостроительства подписал разрешение на ввод в эксплуатацию жилого дома №18, который находится на улице 6-й Амурский проезд.

В доме 10 этажей. Строительством здания занималось ООО «Строительно-монтажное управление-5 Стройбетон «Восточное». Общая площадь жилых квартир в доме составила 8 997.3 квадратных метров. В доме располагается 169 квартир. Больше всего в нем однокомнатных – 89. Также в здании есть 41 двухкомнатная квартира и 39 трехкомнатных квартир.

#Вероника Жукова#Город#Новости#Омск#Строительство#Касается каждого
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