Сбербанк подарит 3000 рублей за открытие бизнеса онлайн

Для получения вознаграждения предпринимателю достаточно после регистрации бизнеса с помощью сервиса Сбера открыть расчетный счет в банке и совершить расходную операцию на сумму не менее 1000 рублей со счета или бизнес-карты. После этого подарочная сумма поступит предпринимателю на расчетный счет до 20 числа месяца, следующего за месяцем проведения расходной операции.