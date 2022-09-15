Недоступная среда. Омичи пожаловались на закрытые входы в популярный парк

Вчера, 14 сентября, в паблике «Омск ВК» появилась жалоба на парк 30-летия ВЛКСМ. Автор поста рассказал, что 10 сентября приехал в парк вместе с семьей, однако столкнулся с тем, что в парке закрыли проход на асфальтированную аллею, которая находится со стороны перекрестка Масленникова-Богдана Хмельницкого.
Омич объяснил, что каждую неделю привозит в парк на прогулку родственника-инвалида. Но теперь попасть внутрь со стороны нового торгового центра стало невозможно. А обходить парк, чтобы зайти с главного входа, с родственником-инвалидом не очень удобно.
«У нас имеется близкий родственник инвалид с ограниченными возможностями, которого мы еженедельно возим на прогулку в парк. <…> Все проходы были закрыты металлическими ограждениями, которых раньше не было», — уточнил автор.
В комментариях некоторые омичи отметили, что у парка есть парковка для инвалидов и людей, которые их перевозят, справа от входа. Также они указали, что там, где сейчас появился забор, раньше стояли столбы, поэтому было понятно, что территорию хотят огородить.
UPD: в мэрии сообщили, что проходов в этих местах не было и до строительства ТЦ, поэтому и предусматривать их не будут. Собственники нового ТЦ, построенного в парке, сначала убрали заборы, а теперь возвращают их на «законное» место.
«Ограждение устанавливается ООО „Кедр“ на смежных земельных участках с кадастровым номерами 55:36:120304:1107 (территория ПКиО им.30-летия ВЛКСМ) и 55:36:120304:1040 (территория ООО „Кедр“). Ограждение устанавливается в соответствии с соглашением взамен демонтированного ООО „Кедр“ ограждения протяженностью 327,5 метров, которое ранее было установлено по ул. Масленникова/Б.Хмельницкого и дублирует демонтированное ограждение по периметру земельного участка, принадлежащего парку на основании договора аренды. Вход на территорию парка осуществляется через центральный вход (ул. Б.Хмельницкого), со стороны ул. Масленникова, со стороны ул. Л.Чайкиной. Дополнительных калиток и входов ранее со стороны ул. Масленникова/Б.Хмельницкого не было», — сообщили в мэрии.