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«Наши дети это едят». Находка в купленном печенье шокировала омичку

15 сентября 10:22
Фото: 1MI

В Омске ребенок обнаружил червя в купленном печенье

Женщина купила печенье в известной торговой марке, в итоге ребенок едва не проглотил червя.

В социальных сетях омичка выложила неприятные кадры печенья, в котором ее ребенок обнаружил живого червя. Фото она выложила в паблике «Голос Омска».

Девушка рассказала, что купила продукцию в магазине по адресу: 2-я Дачная, 1а. Она обратилась обратно в магазин и рассказала об инциденте продавцам. Они принесли извинения и посоветовали ей обратиться с жалобой для проверки производства. Женщина так и поступила. Только вот представитель торговой марки заявила, что вины их здесь никакой нет, и предложила вернуть деньги. 

Автор поста отметила, что оставила свой номер телефона, но с ней так и не связалось руководство. Возмущением вызвало и то, что никого не волнует здоровье и безопасность покупателей.

Город55 обратился в региональное управление Роспотребнадзора. Комментарий обещали предоставить позже.

Фото: скриншот паблика "Голос Омска"
#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Печенье#Червяк#Ольга Цветатий
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