«Наши дети это едят». Находка в купленном печенье шокировала омичку

В социальных сетях омичка выложила неприятные кадры печенья, в котором ее ребенок обнаружил живого червя. Фото она выложила в паблике «Голос Омска».
Девушка рассказала, что купила продукцию в магазине по адресу: 2-я Дачная, 1а. Она обратилась обратно в магазин и рассказала об инциденте продавцам. Они принесли извинения и посоветовали ей обратиться с жалобой для проверки производства. Женщина так и поступила. Только вот представитель торговой марки заявила, что вины их здесь никакой нет, и предложила вернуть деньги.
Автор поста отметила, что оставила свой номер телефона, но с ней так и не связалось руководство. Возмущением вызвало и то, что никого не волнует здоровье и безопасность покупателей.
Город55 обратился в региональное управление Роспотребнадзора. Комментарий обещали предоставить позже.