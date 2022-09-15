«Наши дети это едят». Находка в купленном печенье шокировала омичку

Девушка рассказала, что купила продукцию в магазине по адресу: 2-я Дачная, 1а. Она обратилась обратно в магазин и рассказала об инциденте продавцам. Они принесли извинения и посоветовали ей обратиться с жалобой для проверки производства. Женщина так и поступила. Только вот представитель торговой марки заявила, что вины их здесь никакой нет, и предложила вернуть деньги.