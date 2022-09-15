Глава Еврейской автономной области и чиновники отправили свои зарплаты на нужды СВО

Он выразил скорбь и объявил о смерти троих жителей ЕАО: сержанта Артема Тимченко, старшины Сергея Зозуленко и младшего сержанта Николая Ковальца, павших в боях во время проведения СВО. Губернатор подчеркнул, что эти военнослужащие избрали защиту Родины делом своей жизни, проявив благородство и мужество, и погибли, защищая интересы государства.