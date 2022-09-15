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Глава Еврейской автономной области и чиновники отправили свои зарплаты на нужды СВО

15 сентября 06:26
Губернатор Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн и его замы перечислили собственные зарплаты за месяц в помощь гражданам ЛДНР и российской армии, участвующей в проведении спецоперации на данных территориях.

Гольдштейн рассказал, что чиновники решили передать свою заработную плату на поддержку людей, находящихся в Донбассе, а также военнослужащих, участвующих в СВО, поскольку любая помощь сегодня важна, пишет eaomedia.ru

Еврейская автономная область помогает ДНР и ЛНР в период проведения СВО, отправляя гуманитарные грузы с медицинскими препаратами, вещами, продуктами и средствами гигиены. В региональных приемных ЕАО открыты пункты приема гумпомощи.

В начале весны 2022 года троих россиян, проживавших в ЕАО и участвовавших в СВО по демилитаризации и денацификации украинских территорий, посмертно представили к ордену Мужества. Глава ЕАО Гольдштейн посвятил этому событию публикацию в соцсети.

Он выразил скорбь и объявил о смерти троих жителей ЕАО: сержанта Артема Тимченко, старшины Сергея Зозуленко и младшего сержанта Николая Ковальца, павших в боях во время проведения СВО. Губернатор подчеркнул, что эти военнослужащие избрали защиту Родины делом своей жизни, проявив благородство и мужество, и погибли, защищая интересы государства.

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