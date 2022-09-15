Глава Еврейской автономной области и чиновники отправили свои зарплаты на нужды СВО

Гольдштейн рассказал, что чиновники решили передать свою заработную плату на поддержку людей, находящихся в Донбассе, а также военнослужащих, участвующих в СВО, поскольку любая помощь сегодня важна, пишет eaomedia.ru
Еврейская автономная область помогает ДНР и ЛНР в период проведения СВО, отправляя гуманитарные грузы с медицинскими препаратами, вещами, продуктами и средствами гигиены. В региональных приемных ЕАО открыты пункты приема гумпомощи.
В начале весны 2022 года троих россиян, проживавших в ЕАО и участвовавших в СВО по демилитаризации и денацификации украинских территорий, посмертно представили к ордену Мужества. Глава ЕАО Гольдштейн посвятил этому событию публикацию в соцсети.
Он выразил скорбь и объявил о смерти троих жителей ЕАО: сержанта Артема Тимченко, старшины Сергея Зозуленко и младшего сержанта Николая Ковальца, павших в боях во время проведения СВО. Губернатор подчеркнул, что эти военнослужащие избрали защиту Родины делом своей жизни, проявив благородство и мужество, и погибли, защищая интересы государства.