Затянуло дымом. Два человека пострадали в ДТП с грузовиками на омской «трассе смерти»

Оказалось, что водитель остановился на дороге из-за плохой видимости – этот участок был задымлен. От удара большегруз продвинулся вперед и врезался в грузовик Mercedes, за рулем которого был 44-летний мужчина. В результате аварии пострадал водитель грузовика MAN и мужчине-пассажиру автомобиля Scania. Его личность сейчас устанавливают.