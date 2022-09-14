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Затянуло дымом. Два человека пострадали в ДТП с грузовиками на омской «трассе смерти»

14 сентября 04:19
Фото: 1MI

Два человека пострадали в тройном ДТП на трассе Тюмень — Омск

Один из водителей остановился на дороге из-за дыма, а второй в него врезался.

Сегодня, 14 февраля, на участке трассы Тюмень – Омск в Крутинском районе произошла авария. Очевидцы сообщили о ДТП в 6:55.

Полицейские выехали на место происшествия и предварительно выяснили, что 56-летний водитель грузовика MAN ехал по трассе Тюмень – Омск. При движении по 432 км он не выдержал дистанцию и столкнулся с большегрузом Scania, за рулем которого находился 58-летний мужчина.

Оказалось, что водитель остановился на дороге из-за плохой видимости – этот участок был задымлен. От удара большегруз продвинулся вперед и врезался в грузовик Mercedes, за рулем которого был 44-летний мужчина. В результате аварии пострадал водитель грузовика MAN и мужчине-пассажиру автомобиля Scania. Его личность сейчас устанавливают.

Фото: Госавтоинспекция Омской области
#Вероника Жукова#Полиция#ДТП#Трасса#Омская область#Новости#Происшествия
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