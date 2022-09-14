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Почему люди пьют и как помочь, если в семье случилась беда

14 сентября 06:50
Фото: Министерство здравоохранения Омской области
Рассказала медицинский психолог Наркологического диспансера Аленчикова Татьяна.

Современная реальность крайне изменчива и требует быстрой адаптации к меняющимся условиям жизни, диктуя все новые и новые требования к человеку.

Неудивительно, что человек в ситуации стресса склонен искать способы снизить эмоциональное напряжение, сделать паузу, отвлечься.

К сожалению, не все способы совладать с вызовами среды, которые выбирает современный человек, безвредны. Одним из них является алкоголь.

Результаты злоупотребления алкогольными напитками очевидны, и в стадии сформировавшейся зависимости могут приводить к необратимым последствиям как для физического, так и для психического здоровья.

Однако, этого заболевания можно избежать, понимая, какие причины предшествуют желанию решить свои проблемы с помощью алкоголя.

Основные причины алкогольной зависимости:

  • Потребность снять стресс.
  • Неудовлетворенность жизненной ситуацией.
  • Отсутствие доверительных, близких отношений.
  • Неуверенность в себе, внутриличностные конфликты.
  • Пример зависимого поведения семье.
  • Зависимость от общественного мнения.
  • Депрессивное состояние.

Помните, что из любой трудной жизненной ситуации возможно найти выход.

Если же кто-то из Ваших близких столкнулся с проблемой алкогольной зависимости, важно знать об основных мерах, способствующих изменению ситуацию.

Как помочь близкому с алкогольной зависимостью:

  1. Алкогольная зависимость это наркологическое заболевание, требующее лечения и наблюдения специалистами соответствующего профиля.
    Убедите близкого обратиться за профессиональной помощью. При этом важно сохранять спокойствие и апеллировать к фактам, которые стали следствием злоупотребления алкоголем. Не спорьте, не стыдите близкого. Будьте последовательны и настойчивы в своём желании помочь.
  2. Не путайте жалость и сочувствие.
    К сожалению, часто именно родственники зависимого, желая облегчить состояние близкого в состоянии абстиненции, приносят очередную порцию алкоголя и верят многочисленным обещаниям отказаться от дальнейшего употребления, тем самым только усугубляя процесс алкоголизации.
    ❗Не стоит брать на себя роль спасателя. При первых же признаках алкогольной зависимости необходимо обратиться за профессиональной помощью врача-нарколога.
  3. Алкогольная зависимость накладывает отпечаток и на личностные особенности человека. Страдает волевая сфера, снижаются когнитивные функции, человек может испытывать трудности в социализации, может стать более замкнутым и подавленным.

Лучший способ помочь близкому в такой ситуации это быть рядом, разговаривать, не осуждать близкого человека и поддерживать в процессе лечения.
В случае необходимости стоит обратиться к психологу. Это касается как самого зависимого, так и его близких. Работа с психологом сможет помочь разобраться в психологических причинах зависимого поведения близкого.

Будьте внимательны к себе и своим близким, проявляйте заботу о физическом и ментальном здоровье, решайте проблемы своевременно и, конечно, придерживайтесь здорового образа жизни. Это ключевые постулаты профилактики зависимого поведения. 

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