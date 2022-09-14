Почему люди пьют и как помочь, если в семье случилась беда

Лучший способ помочь близкому в такой ситуации это быть рядом, разговаривать, не осуждать близкого человека и поддерживать в процессе лечения.

В случае необходимости стоит обратиться к психологу. Это касается как самого зависимого, так и его близких. Работа с психологом сможет помочь разобраться в психологических причинах зависимого поведения близкого.